ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ବେଲ୍, ଆହୁରି 4 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିବେ

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଜାମିନ ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲରେ ଆଉ କିଛି ରାତି ବିତାଇବାକୁ ପଡିବ ।

RAJPAL YADAV
RAJPAL YADAV (ETV Bharat/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 13, 2026 at 1:24 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା-କମେଡି ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିହାର ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲେ । ଅନେକ ଆବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ।

ରାଜପାଲଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ

ରାଜପାଲଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁରଲୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଜାମିନ ଆବେଦନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଚାରପତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଜାମିନ ଆବେଦନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଶାହଜାହାନପୁରରେ ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜପାଲ ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରୁ ତିହାର ଜେଲରେ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ କୋର୍ଟ

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ, ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଜେଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।

କ'ଣ ପୁରା ମାମଲା?

ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ କରକଡ୍ଡୁମା କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଜୁନ୍ 2024 ରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ନୁହଁନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ, କରକଡ୍ଡୁମା କୋର୍ଟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ 1.6 କୋଟି ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲେ । କରକଡ୍ଡୁମା କୋର୍ଟ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି ମାମଲା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ । ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ସହ ଜଡିତ 7 ଟି ମାମଲାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ମୁରଲୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜପାଲ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୦ରେ "ଆତା ପତା ଲାପତା" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲେ। ୩୦ ମେ ୨୦୧୦ରେ, ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ୫ କୋଟି (୫୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜପାଲଙ୍କୁ ସୁଧ ସହିତ ୮ କୋଟି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ 3 ଥର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୨ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୧୧,୧୦୬,୩୫୦ କୋଟି ଫେରାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ।

ନିଜ ପକ୍ଷରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୁରଲୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ମୁରଲୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, କରକଡ୍ଡୁମା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ବକେୟା ଦେୟ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ସମୟସୀମା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ । ଫେବୃଆରୀ 5 ରେ, ସେ ଶେଷରେ ତିହାର ଜେଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇରହିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

