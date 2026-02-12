ପାଖରେ ନଥିଲା ଟଙ୍କା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ; ରାଜପାଲଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍
ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଲିବ୍ରିଟି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ....
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗ୍ଲାମର ପଛରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ବି ଲୁଚି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଦୁନିଆ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଉଠେ, ଠିକ୍ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପତନ ଆଣିପାରେ । ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାରକା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଫଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦେବାଳିଆ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
ରାଜପାଲ ଯାଦବ: ହସ ପଛରେ ସଂଘର୍ଷ
କମେଡି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସେ "ଆତା ପତା ଲାପତା" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ସମ୍ପ୍ରତି, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ତଥାପି, ସୋନୁ ସୁଦ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜନେତା ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଅଭିନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 11 ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସଂଗୀତ ପ୍ରଯୋଜକ ରାଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂ ଯାଦବ ଏବଂ ଗାୟକ ଗୁରୁ ରନ୍ଧାୱାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସଲମାନ ଖାନ ଓ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ।
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ: ସୁପରଷ୍ଟାରରୁ ଋଣୀ ଏବଂ ତାପରେ...
୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନୀ, ABCL, ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଋଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ପଡିଲା ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଶୋଲେ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ 90 କୋଟି ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଘର ହରାଇବାକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା । କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ 55 ଟି ଆଇନଗତ ମାମଲା ଥିଲା, ଏବଂ ଋଣଦାତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥିଲେ । ତଥାପି, ପରେ ସେ ଟିଭି ଶୋ "କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି" ସହ ପୁନରାଗମନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ବଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ।
ରାଜ କପୁର: ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଉଡାଇଦେଇଥିଲା ନିଦ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜ କପୁରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୋମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମେରା ନାମ ଜୋକର" ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।
ସେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ତାହା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ କପୁରଙ୍କୁ ଆରକେ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି, ପରିବାର ପରେ 'ବବି' ଭଳି ଅନ୍ୟ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।
ଗୋବିନ୍ଦା: ହିରୋ ନମ୍ବର 1 ରୁ ଜିରୋ ଯାଏଁ...
ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିବା ଗୋବିନ୍ଦା 1990 ଦଶକର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ 1990 ଦଶକରେ "ହିରୋ ନମ୍ବର 1" ଟ୍ୟାଗ୍ ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଶିଳ୍ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବା ଯୁବ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା । ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅଭିନେତା ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କାମ ବିନା ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କାମର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳୁନଥିଲା । ତଥାପି, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହ-କଳାକାର ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ "ପାର୍ଟନର୍" ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
କମଲ ହାସନ: ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ
କମଲ ହାସନ ସାଉଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ତାରକା । ଏହି ଅଭିନେତା ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶିଳ୍ପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେ ସଦମା, ଏକ ଦୁଜେ କେ ଲିୟେ ଏବଂ ଚାଚି 420 ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମଲ ହାସନ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଥିଲା: ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଋଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା । ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ପରେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା । ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମଲ ହାସନ ପୁଣି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ । 2022 ରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବିକ୍ରମ" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଏହି ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଥିଲେ
ଏହି ତାରକାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେବାଳିଆର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, ମୀନା କୁମାରୀ, ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ଏ.କେ. ହଙ୍ଗଲ, ରାଜେଶ କୁମାର, ଅନୁପମ ଖେର ଏବଂ ଅଭୟ ଦେଓଲ ଭଳି ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସହ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
