ETV Bharat / entertainment

ସୌରଭଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟି; ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ଦାଦା'ଙ୍କ କାହାଣୀ, ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟି । 'ଦାଦା: ଦ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଷ୍ଟୋରୀ' ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସହ ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା ।'ଦାଦା'ଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବେ ରାଜକୁମାର ରାଓ । ରିଲିଜ ତାରିଖ ବି ଆଉଟ୍।

SOURAV GANGULY BIOPIC
SOURAV GANGULY BIOPIC (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 8, 2026 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବାୟୋପିକ୍ ନେଇ ବହୁ ଦିନ ଧରି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା । ଆଜି, ୭ ଜୁଲାଇ - ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ୫୪ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ 'ଦାଦା: ଦି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଷ୍ଟୋରୀ' ଶୀର୍ଷକ ବାୟୋପିକ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ରାଜକୁମାର ରାଓ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । 'ଦାଦା' ବାୟୋପିକ୍ ରୁ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।

ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ 'ଦାଦା' ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍

ବାୟୋପିକ୍ 'ଦାଦା'ରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ । ପ୍ରଥମ ଲୁକରେ, ସେ ଲର୍ଡସ୍ ପାଭିଲିୟନ୍‌ରେ ସାର୍ଟଲେସ୍ ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟକୁ ଉଡାଉଛନ୍ତି - ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ୧୩ ଜୁଲାଇ, ୨୦୦୨ରେ ନାଟୱେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ସମାନ କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସେହି ଉତ୍ସବମୁଖୀ ଇଙ୍ଗିତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୧୪ ମେ, ୨୦୨୭ ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଇଦରେ ରିଲିଜ ହେବ ।

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ତାଙ୍କ ବାୟୋପିକର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି 'ଦାଦା' ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପହାର; ମୁଁ ମୋର କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ ସଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ।"

'ଦାଦା - ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କାହାଣୀ' ବିଷୟରେ

'ଦାଦା - ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କାହାଣୀ' ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ଯିଏ କେବଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ନଥିଲେ ବରଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଧିନାୟକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବା ଉତ୍ସାହ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଇସ୍ପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପକୁ ଉଜାଗର କରାଯିବ ।

'ଦାଦା': 'ଦ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଷ୍ଟୋରୀ' ବାୟୋପିକକୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମୋଟୱାନେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଲଭ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅଙ୍କୁର ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହାକୁ ଗୁଲଶନ କୁମାର, ଭୂଷଣ କୁମାର, ଟି-ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଡିବିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଲଭ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସୌରଭ 2021 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ବାୟୋପିକ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନରୁ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ । ଏହି ବାୟୋପିକ୍ ଏକ ବିପୁଳ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାହାକୁ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ?

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଦାଦା' (ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି) ଭୂମିକା ପାଇଁ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ରଣବୀର ମନା କରିବା ପରେ, ଏହି ଭୂମିକା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଫିଲ୍ମରେ ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ନିଜେ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ଦାଦା'ଙ୍କ କାହାଣୀ: ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁଟିଂ

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବାୟୋପିକ: ଲଭ ରଞ୍ଜନ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ରଣବୀର-ଆୟୁଷ୍ମାନ ନୁହଁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ କରିବେ ଅଭିନୟ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAJKUMMAR RAO
SOURAV GANGULY
ରାଜକୁମାର ରାଓ
ସୌରଭ ଗାଙ୍କୁଲିଙ୍କ ବାୟୋପିକ
SOURAV GANGULY BIOPIC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.