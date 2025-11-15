Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / entertainment

ବାପା ହେଲେ ରାଜକୁମାର ରାଓ, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପାତ୍ରଲେଖା

ପିତାମାତା ହେଲେ ରାଜକୁମାର ରାଓ ଓ ପାତ୍ରଲେଖା । ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।

Rajkummar Rao and Patralekhaa welcome a baby girl
Rajkummar Rao and Patralekhaa welcome a baby girl (photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 15, 2025 at 9:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପାତ୍ରଲେଖା । ଜୁଲାଇ 9ରେ ଉଭୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି (ନଭେମ୍ୱର 15)ରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହେବାର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଦିନ । କାରଣ ଆଜିର ଦିନ, 2021ରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଆଜି ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିଜ 4ର୍ଥ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ । ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ କୁନି ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଘରେ ଡବଲ ସେଲିବ୍ରେସନ । ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।

ରାଜକୁମାର ରାଓ ଓ ପାତ୍ରଲେଖା ମିଳିତ ଭାବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ହୋଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏତିସହ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।'' ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।

4ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେଲେ ଦମ୍ପତି

କହିରଖୁଛୁ କି, ରାଜକୁମାର ରାଓ ଏବଂ ପତ୍ରଲେଖା ପୂର୍ବରୁ 11 ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ । ଉଭୟେ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ 'ୟେ ଆଶିକି' ନାମକ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ରଲେଖା ତାଙ୍କୁ 'ଲଭ୍, ସେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଧୋଖା'ରେ ଦେଖିଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲେ । ତଥାପି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ । 'ସିଟିଲାଇଟ୍ସ' (୨୦୧୪) ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଥିଲା । ୧୧ ବର୍ଷ ଡେଟିଂ ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ୧୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଏବେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିକିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା

ରାଘବଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପରିଣୀତି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAJKUMMAR RAO AND PATRALEKHAA
RAJKUMMAR RAO
RAJKUMMAR RAO BACOME PARENT
ରାଜକୁମାର ରାଓ ପାତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ଶିଶୁକନ୍ୟା
RAJKUMMAR RAO WELCOME A BABY GIRL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.