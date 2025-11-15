ବାପା ହେଲେ ରାଜକୁମାର ରାଓ, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପାତ୍ରଲେଖା
ପିତାମାତା ହେଲେ ରାଜକୁମାର ରାଓ ଓ ପାତ୍ରଲେଖା । ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପାତ୍ରଲେଖା । ଜୁଲାଇ 9ରେ ଉଭୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି (ନଭେମ୍ୱର 15)ରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହେବାର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଦିନ । କାରଣ ଆଜିର ଦିନ, 2021ରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଆଜି ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିଜ 4ର୍ଥ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ । ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ କୁନି ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଘରେ ଡବଲ ସେଲିବ୍ରେସନ । ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
ରାଜକୁମାର ରାଓ ଓ ପାତ୍ରଲେଖା ମିଳିତ ଭାବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ହୋଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏତିସହ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।'' ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
4ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେଲେ ଦମ୍ପତି
କହିରଖୁଛୁ କି, ରାଜକୁମାର ରାଓ ଏବଂ ପତ୍ରଲେଖା ପୂର୍ବରୁ 11 ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ । ଉଭୟେ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ 'ୟେ ଆଶିକି' ନାମକ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ରଲେଖା ତାଙ୍କୁ 'ଲଭ୍, ସେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଧୋଖା'ରେ ଦେଖିଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲେ । ତଥାପି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ । 'ସିଟିଲାଇଟ୍ସ' (୨୦୧୪) ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଥିଲା । ୧୧ ବର୍ଷ ଡେଟିଂ ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ୧୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଏବେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।
