'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପ୍ରଶଂସାରେ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କୁ 'ବକ୍ସ ଅଫିସର ବାପା' କହିଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପ୍ରଶଂସାରେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଓ ନାଗାର୍ଜୁନ ।ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 10:38 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' କ୍ରେଜ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକ ଠାରୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ସହ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଓ ନାଗାର୍ଜୁନ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କୁ 'ବକ୍ସ ଅଫିସର ବାପା' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
What a film … #Dhurandhar2 !!! Aditya Dhar 🫡 box office -ka baap !!! Many congratulations to Ranveer and the entire cast and crew. A must watch film for every indian. Jai hind 🇮🇳 @AdityaDharFilms @RanveerOfficial— Rajinikanth (@rajinikanth) March 23, 2026
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ରଜନୀକାନ୍ତ
ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ରେ, ରଜନୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିଜ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କି ଚମତ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର... ଧୁରନ୍ଧର 2 । ଆଦିତ୍ୟ ଧର ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ବକ୍ସ ଅଫିସର ବାପା । ରଣବୀର ଏବଂ ପୁରା କାଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଜୟ ହିନ୍ଦ ।'' ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ନେଇ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Sir, we’ve all grown up measuring “entertainment” with just one benchmark, YOU. ❤️⁰Making us whistle, laugh, cry and feel larger than life for decades and still doing it with the same swag and grace, that’s pure magic.— Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) March 23, 2026
So for you to call Dhurandhar 2 a “must watch” feels like…
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଆଦିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାନଦଣ୍ଡ ସହ 'ମନୋରଞ୍ଜନ' ମାପିବାରେ ବଢିଛୁ । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଠାରୁ ସିଟି ବାଜିବା, ହସାଇବା, କନ୍ଦାଇବା ଏବଂ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତଥାପି ସମାନ ସ୍ୱାଗ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ସହ ଏହା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଯାଦୁ । ତେଣୁ ଆପଣ ଧୁରନ୍ଧର 2 କୁ “ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା” କହିବା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ‘ସୁପରଷ୍ଟାର’ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରି ଅନୁଭବ କରେ । ଏହା ଆମକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ଅନୁଭବ କରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଶିଖାଇଥିଲେ । ଶବ୍ଦ ବାହାରେ କୃତଜ୍ଞ, ସାର୍ । ଏହା ସିଧା ହୃଦୟକୁ ଯାଉଛି । ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ।''
Saw this incredible film called #DhurandharTheRevenge !!! What a ride ! It just blew my mind and I can’t stop thinking about it. This is one of those films that inspires and changes filmmaking!!— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) March 23, 2026
Heartiest congratulations to this inspiring director @AdityaDharFilms and also to… pic.twitter.com/ti0IQNDz0D
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପ୍ରଶଂସାରେ ନାଗାର୍ଜୁନ
'ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ନାମକ ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଛି । କି ଯାତ୍ରା । ଏହା କେବଳ ମୋ ମନକୁ ପ୍ରବାହିତ କଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରୁନି । ଏହା ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । କ୍ୟାମେରା, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସାଉଣ୍ଡ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଆକ୍ସନ୍, ଆର୍ଟ ସହିତ ସମଗ୍ର ଟିମଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ।ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଲୋକାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଡଲବି ସିନେମା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିଥିବା ଅନପୂର୍ଣ୍ଣା ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ମହେଶ ବାବୁ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରାକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବଡ ତାରକା ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ବିପୁଳ ଆୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ରିଲିଜର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ 761 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରି ନୂଆ ସଫଳତା ହାତେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
