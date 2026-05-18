ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ଇର୍ଷା କରନ୍ତି କି ରଜନୀକାନ୍ତ ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନେତା, କହିଲେ "ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ..."
ରଜନୀକାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସମାଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 12:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ 'ଥାଲାପତି' ନାମରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି । ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ, ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରଜନୀକାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତାମିଲ ସିନେମା ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ରବିବାର (ମେ ୧୭) ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ବି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । 'ଥାଲାଇଭା' ତାଙ୍କ ପୋଏସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବାସଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପ୍ରସାରିତ ଅନେକ କାହାଣୀକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି । ରଜନୀକାନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ନଥିଲା । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
VIDEO | Chennai, Tamil Nadu: Veteran actor Rajinikanth says, " vijay becoming chief minister after defeating two powerful alliances in tamil nadu has not made me jealous, but extremely happy."— Press Trust of India (@PTI_News) May 17, 2026
ସେ କହିଥିଲେ, "ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ, ମୁଁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି । କିଛି ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଷ୍ଟାଲିନ 38 ରୁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି । ଆମର ବନ୍ଧୁତା ରାଜନୀତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ବିଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ସାଧାରଣ କଥା। ତଥାପି, ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ହାରିବା ମୋତେ ଦୁଃଖର ଏକ ଆଭାସ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଭେଟିଥିଲି ।''
ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ନଥିବା ଦାବିର ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ନଥିଲି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସେ ଜିତିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମୁଁ ଏକ୍ସରେ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଜଡିତ ନୁହେଁ; ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡିସାରିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି କୌଣସି ଈର୍ଷା ରଖିବି ? ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ, ଏବଂ ଯାହା ହେବାର ନାହିଁ, ତାହା ଘଟିବ ନାହିଁ ।"
ରଜନୀକାନ୍ତ ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ବିଜୟ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷର ପିଢ଼ିର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି । ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରେ, ତେବେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ । ସେହିପରି, ଯଦି ବିଜୟ ନିଜକୁ ମୋ ସହିତ ତୁଳନା କରେ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ଦେଖି ଆସିଛି । ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଈର୍ଷା ଅନୁଭବ କରିବି ?"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ MGR କିମ୍ବା MTR ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରୁ ଆସିଥିବାରୁ, ସେ ଏକାକୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ; ବରଂ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉଭୟର ମିଶ୍ରିତ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ତେଣୁ, ଈର୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ବିଜୟଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ସେହି ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ। ମୋର ଶୁଭକାମନା ତାଙ୍କ ସହ ଅଛି ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ