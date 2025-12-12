ରଜନୀକାନ୍ତ@୭୫: ଏକମାତ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର... ୫୦ବର୍ଷ କ୍ୟାରିଅରରେ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣିସି ବିଜ୍ଞାପନ, କାହିଁକି ?
ରଜନୀକାନ୍ତ ଏମିତି ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର, ଯିଏ କ୍ୟାରିଅରରେ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କରିନାହାଁନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ । ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ରୋଚକ କଥା..
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି, ଡିସେମ୍ୱର 12ରେ ୭୫ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ । ଏଥିସହ ସେ ସିନେମାରେ ବି ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ବି ରଜନୀକାନ୍ତ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କେବେବି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଜ୍ଞାପନରେ କରିନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତା ଜୋତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏଥିରୁ ନିବୃତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହି କାରଣରୁ କରନ୍ତିନି ବିଜ୍ଞାପନ
50 ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ପାଦ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିନ୍ତି । ଏଣୁ ସେ ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନସେବାର କଥା ଆସିଲା, ସେ କେବେବି ସଂକୋଚ କରିନଥିଲେ ।
'ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେବେବି ହଟିବେ ନାହିଁ'
ସେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିଓ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନରେ ମାଗଣାରେ କାମ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯାନ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକ ବୁନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକୁ "ରଜନୀ ପୋଲିଓ" କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏହା ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ତେବେ ସେ କେବେବି ହଟିବେ ନାହିଁ ।
ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଶିବାଜୀ ରାଓ ଗାୟକୱାଡ । ସେ ଡିସେମ୍ବର 12, 1950 ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାବରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସହ ସେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଇକନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ । ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେ କେବେବି ନିଜର ମୂଳ ଭୁଲି ନଥିଲେ । ସେ ସରଳ, ନମ୍ର ଏବଂ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ "ଅଣ-ଆସକ୍ତି" ବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉଷ୍ମତାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରର ଅଧା ଦାନ ପାଇଁ ଯାଏ ।
ରଜନୀକାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ୧୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏନ.ଟି. ରାମା ରାଓ, ରାଜକୁମାର, ଶିବାଜୀ ଗଣେସନ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଚିରଞ୍ଜିବୀ, କମଲ ହାସନ, ମୋହନଲାଲ, ମାମୁଟି, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଜୟପ୍ରଦା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିରଳ କ୍ରସ୍-ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପସ୍ଥିତି ଏକ କାରଣ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ତାଙ୍କର ଅନ୍ଦାଜ: ସନଗ୍ଲାସ୍ ଫିଙ୍ଗିବା, ସିଗାରେଟ୍ ଫିଙ୍ଗିବା, ପଞ୍ଚ ସଂଳାପ ଦେବା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଆଜି ବି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଏହି ଆଇକନିକ ଷ୍ଟାଇଲର ଦିୱାନା ।
ରଜନୀକାନ୍ତ ଥରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ସେ ଓହରିଗଲେ । ସେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଚାପ ବଦଳରେ ଶାନ୍ତି ବାଛିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଅବସର ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ହିମାଳୟରେ ବିତାଇବା ।
