ETV Bharat / entertainment

ଅଭିନେତା ରାଜେଶ ଶର୍ମା ଗୁରୁତର, ସୁଟିଂ ସମୟରେ କୀଟ କାମୁଡିବାରୁ ବିଗିଡିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଭିନେତା ରାଜେଶ ଶର୍ମା ।ସୁଦୀପା ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଅଭିନେତା କିପରି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ?

rajesh sharma hospitalised
rajesh sharma hospitalised (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 8, 2026 at 1:49 PM IST

|

Updated : July 8, 2026 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଭିନେତା ରାଜେଶ ଶର୍ମା । ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏକ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଅଭିନେତା ରାଜେଶ ଶର୍ମା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । ଗତକାଲି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ବୁଧବାର ସକାଳେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଦୀପା ଚାଟାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତା ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ, ସୁଦୀପା ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା ରାଜେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ।

ରାଜେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କାମୁଡିଥିଲା କୀଟ

ସୁଦୀପା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏକ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ରାଜେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ବିଷାକ୍ତ କୀଟ କାମୁଡ଼ିଥିଲା । ସୁଟିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଏକ ଘନ ଗଛଲତା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ କୀଟଟି କାମୁଡ଼ିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଗମ୍ଭୀର ମନେ ହେଉ ନ ଥିବାରୁ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ନ ନେଇ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ କୋଲକାତା ଫେରିଗଲେ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ।

ରାଜେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ

ତା'ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଢାକୁରିଆର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଏବଂ ସେ ଏବେ ବି ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ସଂକ୍ରମଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୋଟକା ଦେଖାଦେଇଛି । ଡାକ୍ତର ଅଭିଜିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ''ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ରାଜେଶଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଭଳି ଜଟିଳତାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।''

ଡାକ୍ତର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଯଦି ଏକ ଜମାଟ ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆହୁରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।'' ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ସୁଦୀପା ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବ ଚାଟାର୍ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ । ରାଜେଶଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋସେନଜିତ୍ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସହାୟତା ସହ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସୌରଭଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟି; ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ଦାଦା'ଙ୍କ କାହାଣୀ, ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ', ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

Last Updated : July 8, 2026 at 2:18 PM IST

TAGGED:

RAJESH SHARMA
RAJESH SHARMA ILL IN SHOOTING FILM
ରାଜେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା
ରାଜେଶ ଶର୍ମା
RAJESH SHARMA HOSPITALISED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.