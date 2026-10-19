ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼; ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରୁ ଧରାପଡିଲେ 3 ଆକ୍ରମଣକାରୀ
ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ 3 ଅଟକ । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ହରିୟାଣାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଜଣକ ବିହାରର ଅଟନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 12:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଧରାପଡିଲେ 3 ଆକ୍ରମଣକାରୀ । ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରୁ ତିନି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ କାର ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୋମବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ କାର ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
Breaking News: New Video Of Tiger Shroff Assassination Bid Emerges, Gun Jam May Have Saved Bollywood Actor. Read in details: https://t.co/5efSpLtr4v #tigershroff #LatestNews #bollywoodnews #TopNews #CrimeNews https://t.co/ScDbkoSGXJ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 19, 2026
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୋଟା ସିଟି ପୋଲିସ ଟିମ୍ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ହରିୟାଣାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଜଣକ ବିହାରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ରବିବାର ଦିନ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିବା ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ତିନି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରାଧର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାମଲାକୁ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମ ଉପନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜୁହୁ ଥାନା ଅଧୀନ ପୁଷ୍ପା ପାର୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ । ଫଡନଭିସ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିବା ସହ ସରକାର "ଏହି ବିଷୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି" ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଠାଉଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ କରିବୁ ।"
ଫଡନାଭିସ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇସାରିଛି । ଏହି ଲୋକମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରେ କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଲୋଡିବୁ । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"