ପରଦାରେ ରିତେଶଙ୍କ 'ରାଜା ଶିବାଜୀ'; ଲାଇମଲାଇଟରେ ସଲମାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ, ଫିଲ୍ମକୁ "ମାସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନର" କହିଲେ ଦର୍ଶକ
ପରଦାକୁ ଆସିଲା 'ରାଜା ଶିବାଜୀ' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଶୋ ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
Published : May 1, 2026 at 3:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଐତିହାସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଜା ଶିବାଜୀ'ମେ 1(ଆଜି) ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ପ୍ରଥମ୍ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ଥିଏଟରରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଲୋକେ ଶତମୁଖ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମତାମତ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମର ଭାବପ୍ରବଣତା, କମାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ତୀବ୍ରତା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି ।
ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ଆଉ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କର, ଯିଏ ଭୟଙ୍କର ଖଳନାୟକ ଅଫଜଲ ଖାନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଶିବାଜୀ ଏବଂ ଅଫଜଲ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
#SalmanKhan as JIVA MAHAL in #RajaShivaji 🔥🗡️— Mohammed Sohail ♐ (@ItsSohailM) May 1, 2026
Ritesh Deshmukh really brings out Salman Khan's INTENSE SCREEN PRESENCE in this one..💥💥⚡
What a FIERY CAMEO..!!! 👏🏼👏🏼🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Dfu4LdFkeR
Man, just saw the cameo… what a powerful visual! 🔥 What a look pure iconic stuff by @BeingSalmanKhan.— BeingXSohail (@BeingSohail__) April 30, 2026
As Jiva Mahala in #RajaShivaji… absolutely loved it!
Theatres are going to explode with whistles & claps! #SalmanKhan pic.twitter.com/6NAlaTaMaj
ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । କି ଏକ ମହାନ କ୍ୟାମିଓ । ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓର ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯାଅ, ସେହି କ୍ୟାମିଓ ଦେଖିଲି... କି ଦୃଶ୍ୟ! ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଆଇକନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। 'ରାଜା ଶିବାଜୀ'ରେ 'ଜୀଭା ମହଲା' ଭାବରେ । ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପସନ୍ଦ କଲି । ଥିଏଟର୍ଗୁଡ଼ିକ ସିଟି ଏବଂ କରତାଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।"
Man, just saw the cameo… what a powerful visual! 🔥 What a look pure iconic stuff by @BeingSalmanKhan.— BeingXSohail (@BeingSohail__) April 30, 2026
As Jiva Mahala in #RajaShivaji… absolutely loved it!
Theatres are going to explode with whistles & claps! #SalmanKhan pic.twitter.com/6NAlaTaMaj
ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରିତେଶ କେବେ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ 'ଭାଇଜାନ'ଙ୍କୁ କ୍ୟାମିଓ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଏବେ ଏହା ଦେଖିଲି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ! 'ରାଜା ଶିବାଜୀ'ରେ 'ଜୀବ ମହଲା' ଭାବରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇକନିକ୍ । ଏହା କେବଳ ଏକ କ୍ୟାମିଓ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଏଟରରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ - ସିଟି, କରତାଳି ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମାଦ ନିଶ୍ଚିତ ।"
A powerful cameo by superstar Salman Khan in Raja Shivaji 💀❤️🔥— Aryavarta (@aryavarta009) May 1, 2026
He's known for such powerful cameos and lifts the entire scene to the next level ❤️ !!! pic.twitter.com/Jo6xA3VVLv
Ritesh has never disappointed—every time he brings Bhai for a cameo, it turns into a moment.— Being Krishna 🚬 (@DevilBoy2712) April 30, 2026
Just saw this one… what a powerful visual! 🔥 What a look—pure iconic aura by Salman Khan as Jiva Mahala in #RajaShivaji.
This isn’t just a cameo… it’s a full-on theatre… pic.twitter.com/F9fXpSZRVu
ଜଣେ ୟୁଜର ଭାଇଜାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓର ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "'ରାଜା ଶିବାଜୀ'ରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମିଓ ।" ସେ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମିଓ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶିବାଜୀ ନୁହେଁ... ଶିବାଜୀ ରାଜେ। ତାଙ୍କର ଆଭା କିଛି ଭିନ୍ନ। ଏବଂ ତା'ପରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମିଓ ଆସେ । ଏକ ଚମତ୍କାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ପରଦାରେ ଶକ୍ତିର ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳାମି । ମହାକାବ୍ୟିକ ସ୍ପନ୍ଦନ।"
#RajaShivaji is taking MAHARASHTRA BY STORM.. turning into FULL BLOWN THEATRICAL CELEBRATION 🔥🔥🤯#SalmanKhan's HIGH VOLTAGE CAMEO making theatres erupt into whistles, cheers and non-stop appulse..👏🏼👏🏼— Mohammed Sohail ♐ (@ItsSohailM) May 1, 2026
it's a MASS HURRICANE moment!! 💥💥 pic.twitter.com/ZUDYyksvsg
'ରାଜା ଶିବାଜୀ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରିତେଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ଜେନେଲିଆ ଦେଶମୁଖ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ବିଦ୍ୟା ବାଲନ, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ, ମହେଶ ମାଞ୍ଜରେକର ଏବଂ ବୋମନ ଇରାନୀଙ୍କ ଭଳି ମହାନ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ।
ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ
ରାଜା ଶିବାଜୀ ପ୍ରାୟ 5.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ସହ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କେବଳ ମରାଠୀ ସଂସ୍କରଣ ଏକ ବିପୁଳ ଅଂଶଦାନ ଦେଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରାୟ 2.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ (ଲାଇଭ୍) ଆୟ କରିସାରିଛି, ଯାହାର ମୋଟ ଆୟ ପ୍ରାୟ 3.28 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମରାଠୀ ସଂସ୍କରଣ 2.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଆଗରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରାୟ 0.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରେ ।
ଦୃଢ଼ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅଧିକ ଥିଏଟର ଅକୁପାନ୍ସିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରାଜା ଶିବାଜୀ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ 4.5 ରୁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ମରାଠୀ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ।
