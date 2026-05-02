ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'ରାଜା ଶିବାଜୀ' କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ରାଜା ଶିବାଜୀ' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଦୁଇ ଅଙ୍କ କଲେକ୍ସନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

Published : May 2, 2026 at 12:11 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନାଟକ "ରାଜା ଶିବାଜୀ" ମେ ୧ ତାରିଖ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ) ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ ଫିଲ୍ମର ଆକର୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ସମସ୍ତେ "ଭାଇଜାନଙ୍କ" କ୍ୟାମିଓକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ, ଅଭିନୟ ଏବଂ ସଂଳାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

"ରାଜା ଶିବାଜୀ" ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, "ରାଜା ଶିବାଜୀ" ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୬,୧୯୨ଟି ଶୋରୁ ୧୧.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋଟ ୧୩.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ବଜାରରୁ 3.35 କୋଟି ଏବଂ ମରାଠୀ ସଂସ୍କରଣରୁ 8 କୋଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ।ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ମରାଠୀ ସିନେମାର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ, "ମୌଲି" ଏବଂ "ଲାଇ ଭାରୀ" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିରାଟ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯଥାକ୍ରମେ 3.25 କୋଟି ଏବଂ 3.10 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏପରିକି ତାଙ୍କର 2022 ର ହିଟ୍ "ବେଦ" ମଧ୍ୟ ଥିଏଟରରେ 2.25 କୋଟି କଲେକ୍ସନ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ, "ରାଜା ଶିବାଜୀ" ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରୁ ମୋଟ 5.14 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 4.25 କୋଟି କେବଳ ଏହାର ମରାଠୀ ସଂସ୍କରଣରୁ ଆସିଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି "ସୈରାଟ" ଏବଂ "ଟାଇମପାସ୍ 2" ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ ରେକର୍ଡକୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଉଭୟ ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆନୁମାନିକ 3.60 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।

ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପକାଇଲା ପଛରେ

ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ "ରାଜା ଶିବାଜୀ" କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ "ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା" ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସଂଗ୍ରହକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । 2019ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା" ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 8.75 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଐତିହାସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓମ୍ ରାଉତ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ "ତାନାଜୀ" (2020) ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 15.10 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତେକର ଏବଂ ବିିକି କୌଶଲଙ୍କ "ଛାବା", ଯାହା 2025ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ଥିଲା 33.50 କୋଟି ।

