ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ରାହୁଲ ରୟ ! ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ନେଇ ଟ୍ରୋଲ୍ ପରେ ଖୋଲିଲେ ମୁହଁ, ମାଗିଲେ ସାହାଯ୍ୟ
ନିକଟରେ, ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ରୟଙ୍କ ଏକ ରିଲ୍ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଟ୍ରୋଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ, ଅଭିନେତା ଜଣକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 4:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ରୟ "ଆଶିକି" (୧୯୯୦) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତାଙ୍କ କିଛି ରିଲ୍ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିନେତା କଡା ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଭିଡିଓରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନୋଟ୍ ଲେଖି ନିଜ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରାହୁଲ ରୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ରାହୁଲ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ମାମଲା ସହ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ନୁହେଁ ଏବଂ 2020 ରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ।
ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର କାମ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ କରେ ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଜା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ କାମ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭିଡିଓକୁ ଉପହାସ କରୁଥିବା ଟ୍ରୋଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିଥାଏ ।
ରାହୁଲଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ, ସେ ସକ୍ରିୟ ରହିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାମ କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ । ଏହା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।" ସମାଲୋଚନା କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ କରିଥିଲେ, "ତୁମେ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ ।"
ଅଭିନେତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା । ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଫରାହ ଖାନ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, "ଭାଇ, ଝୁମି ରହୁ ।" ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ "ସର୍ବୋତ୍ତମ" ବୋଲି କହିଥିଲେ । ମନୀଷ ପଲ ତାଙ୍କର "ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ" ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ଶିରୋଡକର ରାହୁଲଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ।
ରାହୁଲ ରୟଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 1990 ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଆଶିକି" ସହ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ପାଲଟିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ସଫଳତା ପାଇ ନଥିଲେ । 2007 ରେ "ବିଗ୍ ବସ୍" ଜିତିବା ପରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, 2020 ରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମକୁ ଫେରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।
