'ରାମାୟଣ'ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍, 'ରାବଣ' ପୁତ୍ର 'ମେଘନାଦ' ଭୂମିକାରେ ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସର
ଡ୍ୟାନ୍ସରରୁ ଅଭିନେତା ପାଲଟିଥିବା ଏହି କଳାକାର 'ରାମାୟଣ'ରେ ନଜର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'କିଙ୍ଗ୍' ରେ ବି ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 3:59 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 4:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ୟଶ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ସହ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ତାରକା କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ରାଘବ ଜୁୟାଲ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା । 'ରାମାୟଣ'ରେ ରାଘବ ଜୁୟାଲ ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ସେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର 'ମେଘନାଦ' ଭୂମିକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
The Ramayana lives on through its characters, across ages and generations ✨ Har Yug Mein Rama: A Conversation with 20,000 Students Across 100+ Cities celebrates the enduring spirit of the Ramayana and the meaningful ways its wisdom continues to resonate with a new generation. Now streaming exclusively on #JioHotstar.— JioHotstar (@JioHotstar) November 5, 2026
'ରାମାୟଣ'ରେ ରାଘବଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପସ୍ଥିତି
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାଘବଙ୍କୁ ମେଘନାଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯିଏ କି ରାବଣଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାଘବଙ୍କୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଜୟତୁ ରାବଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ମେଘନାଦଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଘବଙ୍କୁ ଏକ ବିଶାଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ମାତ୍ର ୪ ରୁ ୫ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, ତଥାପି ରାଘବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି । ଦର୍ଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ରାମାୟଣ: ଭାଗ ୨' କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଘବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମେଘନାଦ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ୨୦୨୮ ମସିହାର ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
'ରାମାୟଣ' ବିଷୟରେ
'ରାମାୟଣ' ଏକ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉଭୟ ଭାଗ ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିତେଶ ତିୱାରୀ, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦଙ୍ଗଲ୍'ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । 'ରାମାୟଣ'କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖାଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା 'ଦଙ୍ଗଲ୍' ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 'ଦଙ୍ଗଲ୍' ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । ଏକ ଏପରି ରେକର୍ଡ ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ 'ବାହୁବଳୀ ୨', 'ପୁଷ୍ପା ୨' ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର 'ରାମାୟଣ' ଉପରେ ରହିଛି ଯେ, ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହା କିଭଳି ଓପନିଂ କରିବ ।