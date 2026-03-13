ETV Bharat / entertainment

ଆସୁଛି 'ରାଜନୀତି' ସିକ୍ୱେଲ୍; କନଫର୍ମ କଲେ ପ୍ରକାଶ ଝା, ରଣବୀର-କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କୁ ପୁଣି ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ

ଗତ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ସିକ୍ୱେଲ୍ ଆସିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରକାଶ ଝା ସିକ୍ୱେଲ ନେଇ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ।

RAAJNEETI SEQUEL
RAAJNEETI SEQUEL (Photo: Film poster)
Published : March 13, 2026 at 12:46 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସୁଛି 'ରାଜନୀତି' ସିକ୍ୱେଲ୍ । 2010ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ବେଶ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ସିକ୍ୱେଲ୍ ଆସିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରକାଶ ଝା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରକାଶ ଝା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ୨୦୧୦ ମସିହାର ରାଜନୈତିକ ନାଟକ "ରାଜନୀତି"ର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ।

ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ 'ରାଜନୀତି' ସିକ୍ୱେଲର ରିପୋର୍ଟ ଜୋର ଧରିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଝା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର 2010 ର ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 15 ତମ ବାର୍ଷିକୀରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନୀତି ଯାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ରହିଛି । 'ରାଜନୀତି 2' ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଯଦିଓ କାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ସୁଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଠୋସ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କାମ କରୁଛି ।" ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ, ନାନା ପାଟେକର, ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ, ଅଜୟ ଦେବଗନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ସାରା ଥମ୍ପସନ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଘୋଷଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ କୈଫ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଏଥିସହ ସେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ​​ଯେ ରଣବୀର କପୁର "ରାଜନୀତି"ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ । ରଣବୀରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କହିଥିଲେ, "ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ସେହି ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ । ଏହା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ । ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଇଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ, ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ, କିମ୍ବା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିମ୍ବା ଲେଖକ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ । ସମୟ ସହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥାନ ରହିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଘୁଞ୍ଚିଲା 'ଟକ୍ସିକ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍; 'ଧୁରନ୍ଧର 2'କୁ ଦେବନି ଟକ୍କର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କାରଣ

କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ପ୍ରକାଶ ଝା ବବି ଦେଓଲ ଅଭିନୀତ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ "ଆଶ୍ରମ" ସହ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ହିପ୍ ହିପ୍ ହୁରେ (୧୯୮୪), ଦାମୁଲ (୧୯୮୪), ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ (୧୯୯୭), ଗଙ୍ଗାଜଲ (୨୦୦୩), ଅପହରଣ (୨୦୦୫) ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ-ରାଜନୀତିକ ନାଟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁ-ତାରକା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ରାଜନୀତି" (୨୦୧୦), ଆରକ୍ଷଣ (୨୦୧୧), ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ (୨୦୧୨) ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ (୨୦୧୩) ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଝା ସାମାଜିକ-ରାଜନୀତିକ ଧାରା ସହ ଜଡିତ ହେବାର ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି । କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଧାରା ସହିତ ଫେରିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

