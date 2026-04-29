ପୁରୀରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ସିନେମା ହଲ୍ ! ସେପଟେ ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ 90 ବର୍ଷ ପୁରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ସବୁ ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ।ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ହଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଏବେ ଭୂତ୍ କୋଠି । ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 8:35 PM IST
ପୁରୀ: ୧୯୩୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୨୮ ତାରିଖ । ଏହି ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । କାରଣ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ସୀତା ବିବାହ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଯାହା ଆଜି ବି ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛି ସତ ହେଲେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ୍ କୋଠରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଏହି ହଲ୍ ଏବେ ନିଜର ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଛି ।
ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍
ରୂପେଲି ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଥା ୮୯ ବର୍ଷ ପରିକଳ୍ପନା କରଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବଗୋସ୍ୱାମୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ 'ସିତା ବିବାହ' ସିନେମା । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ଐତିହ୍ୟ ମାଟି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଇତିହାସର ଯାତ୍ରା । ଆଉ ୧୯୩୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୨୮ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ମାଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ' ସୀତା ବିବାହ ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ହେଲେ ଗତ ୨୦୧୯ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସିନେ ପ୍ରେମୀ ।
'ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଆମ ପରିଚୟ ଥିଲା, ହେଲେ ଫନି ପରେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ପାରଲୁନି'
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନେମା ହଲର ମାଲିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ କୁହନ୍ତି, ''ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନେମା ହଲ ଓଡିଆ ସଂସ୍କତିର ମୁକସାକ୍ଷୀ, ଓଡିଆ ସିନେ ଇତିହାସର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା । ଦିନେ ଏହି ସିନେମା ହଲ ଆମ ପରିବାରର ପରିଚୟ ଥିଲା । ସମୟକ୍ରମେ ସିନେମା ହଲ ତାର ଆଦର ହରାଇଲା । ତଥାପି ଆମେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲୁ । କାରଣ ଏହା ଖାଲି ଆମ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ନ ଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ । ଭାଇମାନେ ମିଶି ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ଫନି ଏହାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲା । ଏଥି ସହିତ ପୁରୀ ପରି ଏକ ଐତିହାସିକ ସହର ସିନେମାହଲ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ଫନି ପରେ ଟକିଜର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । କାରଣ ସିନେମା ହଲକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ । ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳି ନ ଥିଲା । ଏବେ ଲୋକେ ପୁଣି ସିନେମା ହଲକୁ ମୁହାଁଇଲେଣି । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।''
'ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆସୁନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ'
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିନେମା ହଲ ପ୍ରୋପାଇଟର ଦେବାଶିଷ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ''ପୁରୀରେ ୫ ଟି ସିନେମା ହଲ ଥିଲା । ହେଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ୍ ରହିଛି । ଯାହା ବହୁତ୍ ଦୁଃଖ ର କଥା । ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିନେମା ହଲ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା । ତେବେ ବିଗତ କିଛବର୍ଷ ହେବ ସିନେମା ହଲ୍ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନ ଆସିବା ଓ ମୋବାଇଲ ଆସିବା ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବା । ଫଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ ହଲ୍ ଚଳାଇବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ଆସୁନାହିଁ । ତେବେ ସରକାର ଯଦି ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ପୁରୀରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର୍ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ହୋଇପାରନ୍ତା । ଲୋକେ ସିନେମାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।''
ପୁରୀରେ ବନ୍ଦ ସିନେମା ହଲ୍, ଅସନ୍ତୋଷବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କଳାପ୍ରେମୀ
ଏନେଇ କଳାପ୍ରେମୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରଞ୍ଜିତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଯଦି ଆମେ ଅତୀତକୁ ଯିବା ପୁରୀରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି । ଏଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ର ବିଷୟ ପୁରୀରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବି ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ । ହଲ୍ ମାଲିକ, କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର ଏଥିରୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଗତ ୨୦୧୯ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ସବୁ ହଲ୍ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରଠାରୁ ସବୁ ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।''
'ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପ'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ସରକାର ସିନେମା ହଲ୍ ମାଲିକ ଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସିନେମା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲି ପାରିଥାନ୍ତା । ହେଲେ ସରକାର ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ସିନେମା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଚାଲିପରିଲା ନାହିଁ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପୁରୀ ଏକ ସିନେମା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ବାସୀନ୍ଦା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସିନେମା ଦେଖିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।''
'ମୋବାଇଲ୍ ଯୁଗରେ ବି ବଡ ପରଦାରେ ରହିଛି ଚାହିଦା'
ସେହିପରି କଳାପ୍ରେମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି,''ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏଣୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ର ପ୍ରତୀକ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ର କଥା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ୍ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁରୀରେ ଥିବା ୫ ଟି ସିନେମା ହଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର । ଏଠାରେ ରୂପେଲି ପରଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପୁରୀରେ ଏକ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । କେବଳ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁନ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ମୋବାଇଲ୍ ଯୁଗରେ ବି ବଡ ପରଦାରେ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏଣୁ ସରକାର ପୁରୀରେ ଏକ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।''
'ମୋବାଇଲ ଓ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ହଲ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ମାନ୍ଦା ବ୍ୟବସାୟ'
କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ନୁହେଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ୫ ଟି ସିନେମା ହଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ରୂପେଲି ପରଦାରେ ସିନେମା ଦେଖିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିତ । ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପଛରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୋବାଇଲ ଓ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । ହାତପାଆନ୍ତାରେ ଲୋକେ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ସିନେମାହଲ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ସିନେମା ହଲ୍ କରିବାକୁ ସାହାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଲ୍ ମାଲିକ ମାନେ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ। ଯଦି ଦର୍ଶକ ନଆସିବେ କିଭଳି ସିନେମା ପରିଚାଳନା କରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ଭଲ ସିନେମା ହଲ୍ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ଦର୍ଶକ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍ ମାଲିକ ମାନେ ବି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ