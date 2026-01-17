ETV Bharat / entertainment

'10 କୋଟି ଦିଅ ନହେଲେ...' ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ

ପଞ୍ଜାବୀ ତଥା ବଲିଉଡ ଗାୟକ ବି. ପ୍ରାକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି । କୁଖ୍ୟାତ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଧମକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗାୟକଙ୍କଠୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

B PRAAK
B PRAAK (photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 17, 2026 at 10:52 AM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୋହାଲି (ପଞ୍ଜାବ): ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକଙ୍କୁ ଧମକ । କୁଖ୍ୟାତ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗାୟକଙ୍କୁ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗାୟକଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଦିଲନୂର ମୋହାଲି ପୋଲିସରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ​​ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ବଲିଉଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତେବେ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ।

ମୋହାଲିର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସଏସପି)ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅର୍ଜୁ ବିଷ୍ଣୌଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ କି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଦିଲନୂରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୫ରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ଦୁଇଟି ମିସ୍ଡ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ ୬ରେ, ଦିଲନୂର କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ଆଉ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସନ୍ଦେହଜନକ ମନେହେବାରୁ ସେ କଲ୍ କାଟିଦେଇଥିଲେ । ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପରେ, ଦିଲନୂର କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଥିବା ଏକ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ମିଳିଥିଲା ।

କଥିତ ଅଡିଓ ମେସେଜରେ, ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ବି ପ୍ରାକ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଫୋନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଧମକକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ଭାରତ ବାହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଦିଲନୂର ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ SSP ମୋହାଲିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସଲମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଗାୟକ ଏପି ଧିଲନଙ୍କୁ ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା ! ଘର ବାହାରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି

ବି ପ୍ରାକ୍ ବଲିଉଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ସଂଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଚାର୍ଟ-ଟପ୍ ଗୀତ ଅଛି । ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ କେଶରୀର ତେରୀ ମିଟି, ଫିଲହାଲ୍, ପଚତାଓଗେ, ଶେରଶାହର ରାଞ୍ଝା, ମାନା ଦିଲ୍ ଏବଂ କେଶରୀୟୋ ରଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାର ଏକ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧମକ ଆସିଛି । ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ 25 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ବିହାର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାନ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଧମକ କଲ୍ ପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏପରି ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ସଦ୍ୟତମ ଧମକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ।

Last Updated : January 17, 2026 at 10:58 AM IST

TAGGED:

PUNJABI SINGER B PRAAK
DILNOOR
ବି ପ୍ରାକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ
ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକ
B PRAAK DEATH THREAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.