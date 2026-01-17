'10 କୋଟି ଦିଅ ନହେଲେ...' ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ
ପଞ୍ଜାବୀ ତଥା ବଲିଉଡ ଗାୟକ ବି. ପ୍ରାକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି । କୁଖ୍ୟାତ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଧମକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗାୟକଙ୍କଠୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 10:52 AM IST|
Updated : January 17, 2026 at 10:58 AM IST
ମୋହାଲି (ପଞ୍ଜାବ): ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକଙ୍କୁ ଧମକ । କୁଖ୍ୟାତ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗାୟକଙ୍କୁ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗାୟକଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଦିଲନୂର ମୋହାଲି ପୋଲିସରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ବଲିଉଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତେବେ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ।
Punjabi singer Dilnoor has filed a complaint with the SSP Mohali after receiving threat call. According to his complaint, the caller identified himself as Arju Bishnoi and told Dilnoor to inform his friend, Bollywood and Punjabi singer B Praak, to pay a ransom of Rs 10 crore,…— ANI (@ANI) January 17, 2026
ମୋହାଲିର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସଏସପି)ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅର୍ଜୁ ବିଷ୍ଣୌଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ କି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଦିଲନୂରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୫ରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ଦୁଇଟି ମିସ୍ଡ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ ୬ରେ, ଦିଲନୂର କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ଆଉ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସନ୍ଦେହଜନକ ମନେହେବାରୁ ସେ କଲ୍ କାଟିଦେଇଥିଲେ । ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପରେ, ଦିଲନୂର କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଥିବା ଏକ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ମିଳିଥିଲା ।
କଥିତ ଅଡିଓ ମେସେଜରେ, ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ବି ପ୍ରାକ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଫୋନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଧମକକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ଭାରତ ବାହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଦିଲନୂର ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ SSP ମୋହାଲିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସଲମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଗାୟକ ଏପି ଧିଲନଙ୍କୁ ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା ! ଘର ବାହାରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି
ବି ପ୍ରାକ୍ ବଲିଉଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ସଂଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଚାର୍ଟ-ଟପ୍ ଗୀତ ଅଛି । ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ କେଶରୀର ତେରୀ ମିଟି, ଫିଲହାଲ୍, ପଚତାଓଗେ, ଶେରଶାହର ରାଞ୍ଝା, ମାନା ଦିଲ୍ ଏବଂ କେଶରୀୟୋ ରଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାର ଏକ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧମକ ଆସିଛି । ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ 25 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ବିହାର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାନ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଧମକ କଲ୍ ପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏପରି ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ସଦ୍ୟତମ ଧମକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ।