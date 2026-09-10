କାନାଡାରେ ଆମି ଭିର୍କଙ୍କ ଉପରେ ଫାୟାରିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଗାୟକ ?
କାନାଡାରେ ଆମି ଭିର୍କଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସିରିଜ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 10:24 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିପଦରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଆମି ଭିର୍କଙ୍କ ଜୀବନ । କାନାଡାରେ ଆମି ଭିର୍କଙ୍କ ଉପରେ ଫାୟାରିଂ । କାନାଡାର ଆବଟ୍ସଫୋର୍ଡ ଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି-କାଫେଲା ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଆବଟ୍ସଫୋର୍ଡ ପୋଲିସ ଏହି ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହା ମ୍ୟାକକଲମ୍ ରୋଡ୍ର ୨୫୦୦ ବ୍ଲକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ, କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମି ଭିର୍କ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ପରେ ଏକ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର SUV ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିନାହିଁ । ଗୁଳିଚାଳନାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ସନିସାଇଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ର ୨୪୦୦ ବ୍ଲକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ SUV ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଜଳିଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ରାତିରେ ଆବଟ୍ସଫୋର୍ଡର ରୋଜର୍ସ ଫୋରମ୍ ହଲ୍ରେ ଆମି ଭିର୍କଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଭିର୍କ ଗାଡ଼ି-କାଫେଲା ସହ ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, କାଫେଲାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଏକ ରୋଲ୍ସ-ରଏସ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉକ୍ତ ରୋଲ୍ସ-ରଏସ୍ ଗାଡ଼ିଟି ବୁଲେଟ୍ପ୍ରୁଫ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ତେବେ, ଆମି ଭିର୍କ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ପୋଲିସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଗୁଳିଚାଳନା ସମୟରେ ଗାୟକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ, ଚରଣ ଦତ୍ତ ଚାର୍ଲି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯିଏକି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଏହି ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଆମି ଭିର୍କଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରମୋଟରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରାଯାଇଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଦାବିର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୋଲିସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାକୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରି କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତି ଜାରି କରିନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ