ETV Bharat / entertainment

ପୁଣେ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ "ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ବାପାମା'..."

ପୁଣେ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶକୁ ଦେହାଲାଇଦେଇଛି । ଏନେଇ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । କଙ୍ଗନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ।

kangana ranaut reaction on ketan agarwal death
kangana ranaut reaction on ketan agarwal death (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 9:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣେ ବାସିନ୍ଦା କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିଛି । ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜଣାପଡିଲା ଯେ କେତନଙ୍କ ଭାବି ପତ୍ନୀ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ହାତ ଥିଲା । କେତନଙ୍କ ଭାବି ପତ୍ନୀ ସିଆ ଗୋୟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଉପରେ କେତନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଦେହାଲାଇଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିନା ଖାନ ଏହି ଘଟଣାରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

kangana ranaut post
kangana ranaut post (photo: instagram)

କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କଙ୍ଗନା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜିକାଲି, ଆପଣ କେବଳ ପରିବାର, ଘର କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାର ଲାଳନପାଳନ ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।" ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ 'ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ' କରୁଛି ? ସେମାନେ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ/ଏଆଇରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ । ବାପାମାତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି । ସେମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜର ଏକ ଇଚ୍ଛିତ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖେ । ତେଣୁ, ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।"

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେତନଙ୍କ ପିତା

ଲୋନାୱାଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପିତା ବିଶାଳ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ବିଶାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସେ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଦାବିରେ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ SIT ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।"

କ’ଣ ସିଆ କେତନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା କାରଣ ଏକ ୱିଗ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ?

ପୁଣେର ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପିତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଆ ଗୋୟଲ କେତନଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଏକ ୱିଗ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ (ସିଆ ଗୋୟଲଙ୍କ ପରିବାର) କହିଥିଲୁ ଯେ କେତନ ଏକ ୱିଗ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣେ, ସିଆ ହିଁ ଟ୍ରେକିଂରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ।"

କେତନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, 26 ବର୍ଷୀୟ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଲୋହାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ଖାତରେ ଠେଲି ଦିଆଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଭାବି ପତ୍ନୀ ସିଆ ଗୋୟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ।

ବାଲି ଯୋଜନା ବାତିଲ୍

ହତ୍ୟାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କପଲ୍ ବିବାହ ପୂର୍ବ ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ବାଲି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କେତନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା

କେତନ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସିଆଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଜଣ ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ରାଜସ୍ଥାନରେ ୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା (୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରାସାଦ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ବିବାହ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ କେତନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା

ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ କେତନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ସେ ଏକ ଗଛ ଧରି ବଞ୍ଚିଗଲେ । ପୋଲିସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସିଆ ତା'ପରେ ସାପ ଦେଖିବାର ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।

ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ

କିଛି ଦିନ ପରେ, ସେ କେତନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦୁର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏଥର, ଚେତନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁହେଁ କେତନଙ୍କୁ ପଛରୁ ଘାଟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଘଟଣାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସିଆ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେତନ ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ତଥାପି, ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ।

ସିଆ ଏବଂ ଚେତନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଫୋନ୍ କଲ୍

ପରେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସିଆ ଏବଂ ଚେତନ ଗତ ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଅପରାଧ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ତାତିଲେ କଙ୍ଗନା, କହିଲେ 'ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦ'

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଟିମ୍‌: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ

କାନ୍ସ ଲୁକ୍ ନେଇ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ; ସମର୍ଥନରେ କଙ୍ଗନା, ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ ଏପରି ଦେଲେ ଜବାବ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

KANGANA RANAUT
PUNE MURDER CASE
KETAN AGARWAL DEATH
କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ
KANGANA ON KETAN AGARWAL DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.