'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ'; ମାଲେସିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଗୌରହରି ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

1890ରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମର 200 ଲୋକ। ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 70,000 । 136 ବର୍ଷ ଧରି 'ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା' ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି।ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ

Published : April 27, 2026 at 5:34 PM IST

ODIAS IN MALAYSIA ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ।' ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲେସିଆରେ । ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର୍ ଏକ ନୂଆ ଦେଶ, ଅଜଣା ଲୋକ, ଅଜଣା ଭୂମି ଓ ପାଣି ପବନ । ନା ସେମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ନା ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛୁଇଁଛି । ତଥାପି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ'। ହିଁ ଆଜ୍ଞା ! ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ । 1890 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଆଶାରେ ମାଲେସିଆ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପିଢି ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମେତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ । ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମାଲେସିଆର ଏହି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚିତ୍ର 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ'। ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଗୌରହରି ବିଶ୍ବାଳ । ନିକଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଗୌରହରି ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ।

ମାଲେସିଆରେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା: 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରଶ୍ନ- ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମାଲେସିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ' ନାମକ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ? ଏନେଇ କ'ଣ କହିବେ ...

ଗୌରହରି ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ଉତ୍ତର: "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛେ । ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି 1890 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଆଶାରେ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ଆଉ ଭାରତ ଫେରିଲେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପିଢି ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଏପରି କି ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର କଥା । ତେଣୁ ମୋ' ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହେଲା 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ'। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ମାଲେସିଆ ଦେଶର ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ।"

ମାଲେସିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା (Credit - Gourahari biswal)


ପ୍ରଶ୍ନ- ଆପଣ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ? କିପରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମାଲେସିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର: "ମୁଁ ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଯାହା ଆମ ଇତିହାସ ଏବଂ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ । ମୁଁ ଜଣେ ଐତିହାସିକଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାଲେସିଆ ଯାଆନ୍ତୁ । ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ? ସେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ(ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ) ମାତ୍ର ଦୁଇ ଶହ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେଠାରେ 70 ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଚାଲି ଚଳଣି ଓଡ଼ିଆ, ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଜଣେ ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା ।"

ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ (Credit - Gourahari biswal)


ପ୍ରଶ୍ନ- ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଣ ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କି ?

ଉତ୍ତର: "ନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହାରଣ । ମୁଁ ତ କହିବି ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ । ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହିବା ଶିଖାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଥାନ୍ତି 'ମୋ' କଥା ଶୁଣିଲେ ତୁ ରାଜା' । ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର କଥା ବା ଓଡ଼ିଶାର କଥା । ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ କେବେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ 1890 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି । "

ମାଲେସିଆରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର (Credit - Gourahari biswal)


ପ୍ରଶ୍ନ- ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ?

ଉତ୍ତର: "ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାଲେସିଆ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଯୋଡୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁରରୁ ପେଡାସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ।"


ପ୍ରଶ୍ନ- ଆଜିର ଯୁବପିଢି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭାଷା ଏବଂ କଳା ସଂସ୍କୃତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ?

ଉତ୍ତର: " ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଆମର 'ମାଆ' । ଯଦି ଆମେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ତେବେ ମାତୃଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସବୁ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତଙ୍କୁ କହିବି ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖାନ୍ତୁ । କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।"

ମାଲେସିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା (Credit - Gourahari biswal)


ପ୍ରଶ୍ନ- ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି ?

ଉତ୍ତର: "ଦକ୍ଷିଣ- ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା । ଯାହାର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ବି ରହିଛି । ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେହି ପଦଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା । ବିଶ୍ବର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ସେଠାରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଛି ? ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଯଦି ମୋତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳେ, ନିହାତି ଭାବେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଦେଶ ରହିଛି, ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଟୁଚି ମୂଷା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ।"

ମାଲେସିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା (Credit - Gourahari biswal)


ପ୍ରଶ୍ନ - ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ?

ଉତ୍ତର: "ମୋ ମତରେ କୌଣସି ପରଦା ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ନୁହେଁ । ଯଦି ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଭାବେ ମୋ କାମ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିଛି । ଆଗକୁ ବଡ଼ ସିନେମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକ ଶିଶୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଯଦି ମୁଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି, ମୋତେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ନିହାତି ସଫଳତା ମିଳିବ ।"

'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଗୌରହରି ବିଶ୍ବାଳ (Credit - Gourahari biswal)

