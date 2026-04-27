'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ'; ମାଲେସିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଗୌରହରି ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
1890ରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମର 200 ଲୋକ। ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 70,000 । 136 ବର୍ଷ ଧରି 'ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା' ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି।ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ
Published : April 27, 2026 at 5:34 PM IST
ODIAS IN MALAYSIA ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ।' ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲେସିଆରେ । ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର୍ ଏକ ନୂଆ ଦେଶ, ଅଜଣା ଲୋକ, ଅଜଣା ଭୂମି ଓ ପାଣି ପବନ । ନା ସେମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ନା ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛୁଇଁଛି । ତଥାପି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ'। ହିଁ ଆଜ୍ଞା ! ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ । 1890 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଆଶାରେ ମାଲେସିଆ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପିଢି ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମେତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ । ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମାଲେସିଆର ଏହି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚିତ୍ର 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ'। ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଗୌରହରି ବିଶ୍ବାଳ । ନିକଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଗୌରହରି ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ।
ପ୍ରଶ୍ନ- ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମାଲେସିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ' ନାମକ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ? ଏନେଇ କ'ଣ କହିବେ ...
ଗୌରହରି ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ଉତ୍ତର: "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛେ । ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି 1890 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଆଶାରେ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ଆଉ ଭାରତ ଫେରିଲେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପିଢି ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଏପରି କି ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର କଥା । ତେଣୁ ମୋ' ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହେଲା 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ'। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ମାଲେସିଆ ଦେଶର ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ।"
ପ୍ରଶ୍ନ- ଆପଣ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ? କିପରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମାଲେସିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: "ମୁଁ ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଯାହା ଆମ ଇତିହାସ ଏବଂ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ । ମୁଁ ଜଣେ ଐତିହାସିକଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାଲେସିଆ ଯାଆନ୍ତୁ । ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ? ସେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ(ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ) ମାତ୍ର ଦୁଇ ଶହ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେଠାରେ 70 ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଚାଲି ଚଳଣି ଓଡ଼ିଆ, ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଜଣେ ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା ।"
ପ୍ରଶ୍ନ- ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଣ ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କି ?
ଉତ୍ତର: "ନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହାରଣ । ମୁଁ ତ କହିବି ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ । ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହିବା ଶିଖାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଥାନ୍ତି 'ମୋ' କଥା ଶୁଣିଲେ ତୁ ରାଜା' । ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର କଥା ବା ଓଡ଼ିଶାର କଥା । ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ କେବେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ 1890 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି । "
ପ୍ରଶ୍ନ- ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: "ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାଲେସିଆ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଯୋଡୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁରରୁ ପେଡାସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ।"
ପ୍ରଶ୍ନ- ଆଜିର ଯୁବପିଢି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭାଷା ଏବଂ କଳା ସଂସ୍କୃତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: " ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଆମର 'ମାଆ' । ଯଦି ଆମେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ତେବେ ମାତୃଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସବୁ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତଙ୍କୁ କହିବି ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖାନ୍ତୁ । କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।"
ପ୍ରଶ୍ନ- ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର: "ଦକ୍ଷିଣ- ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା । ଯାହାର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ବି ରହିଛି । ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେହି ପଦଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା । ବିଶ୍ବର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ସେଠାରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଛି ? ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଯଦି ମୋତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳେ, ନିହାତି ଭାବେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଦେଶ ରହିଛି, ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଟୁଚି ମୂଷା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ।"
ପ୍ରଶ୍ନ - ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ?
ଉତ୍ତର: "ମୋ ମତରେ କୌଣସି ପରଦା ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ନୁହେଁ । ଯଦି ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଭାବେ ମୋ କାମ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିଛି । ଆଗକୁ ବଡ଼ ସିନେମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକ ଶିଶୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଯଦି ମୁଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି, ମୋତେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ନିହାତି ସଫଳତା ମିଳିବ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ