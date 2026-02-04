ETV Bharat / entertainment

6 ବର୍ଷ ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମବ୍ୟାକ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା, 'ଡନ୍ 3' ଓ 'କ୍ରିଶ୍ 4'ରେ କରିବେ କି ଅଭିନୟ ? ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ "ବାରାଣସୀ" ସହ କରିବେ କମବ୍ୟାକ । 'ଡନ୍ 3' ଏବଂ 'କ୍ରିଶ୍ 4' କରିବେ କି ଅଭିନୟ ? ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା..

PRIYANKA CHOPRA RETURN INDIAN CINEMA
6 ବର୍ଷ ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମବ୍ୟାକ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 4, 2026 at 3:43 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା 6 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏସଏସ ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବାରାଣସୀ' ସହ କମବ୍ୟାକ କରିବେ । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ମହେଶ ବାବୁ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ଡନ୍" ଏବଂ "କ୍ରିଶ୍" ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । 'ବାରାଣସୀ'ର ପ୍ରମୋସନ ସମୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା । ଏହି ସମୟରେ ସେ 'ଡନ୍ 3' ଏବଂ 'କ୍ରିଶ୍ 4'ରେ ଅଭିନୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ, "କ୍ରିଶ୍ 4" ଏବଂ "ଡନ୍ 3" ସମେତ ଅନ୍ୟ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରକାଶ ନକରି ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା ରଖିଥିଲେ, ତଥାପି ଏହା ଏବେ ବି ଆକର୍ଷଣୀୟ । ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଫେରିବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଦେଶୀ ଗର୍ଲ କହିଛନ୍ତି, "ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ... ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଫେରି ଏଠାରେ କାମ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ଅଂଶ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି କାରଣ ଯଦି ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ଫେରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତା ।"

ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଶ୍ ଏବଂ ଡନ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୁ ଫେରିବା ଗୁଜବ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା । ସେ ପ୍ରଯୋଜନା ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ନକରି ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏପରି ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ଖୋଲା ରହିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଭଲ କାହାଣୀ କହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରିବି କି ନାହିଁ।" ତାଙ୍କ ବାରାଣାସୀର ସହ-କଳାକାର ମହେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମଜାରେ କହିଲେ, "ତା'ପରେ କିଛି ଘଟୁଛି।"

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ଫେରିବା ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟର ସେହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ଯାହାକୁ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ହରାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଂଶ ନାଚିବା । ମୁଁ ପୁଣି ନାଚିବାକୁ ପାଇଲି । ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ହଲିଉଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଏହା କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ବାରାଣସୀ'ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଷ୍ଟ କଲେ ରାଜାମୌଲି, ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ପଡିଲା ଭାରି ? ଜାଣନ୍ତୁ

କହିରଖୁଛୁ କି, "କ୍ରିଶ୍" (୨୦୦୬) ଏବଂ "କ୍ରିଶ୍ ୩" (୨୦୧୩) ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଚତୁର୍ଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଏବଂ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ହ୍ରିତିତଙ୍କ ସୁପରହିରୋଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ପୁନର୍ବାର ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି । ୨୦୦୬ ରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା "ଡନ୍" ରିବୁଟ୍ ରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରୋମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ "ଡନ୍ ୨" (୨୦୧୧) ରେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଫରହାନ୍ ଅଖତର ପ୍ରଥମେ ରଣଭୀର ସିଂ ଏବଂ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସହ "ଡନ୍ ୩" ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇନଥିଲା । ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର କାମ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

