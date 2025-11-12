ETV Bharat / entertainment

Globe troter; ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ନଜର

ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ssmb29'ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ମହେଶ ବାବୁ ସହ କରିବେ ରୋମାନ୍ସ । ପ୍ରଥମ ଲୁକ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା ।

priyanka chopra Globetroter first look
priyanka chopra Globetroter first look (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 8:45 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଗାର୍ଲ । ନିକଟରେ ସେ ସାଉଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସଏସ ରାଜାମୌଲି ଓ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ssmb29'ରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଶେଷ ହୋଇଛି । ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ssmb29'ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଆଜି, ନଭେମ୍ୱର 12ରେ ଅନଟାଇଟଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମ Globe troterରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଯାଇଛି । ରାଜାମୌଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏସଏସ ରାଜାମୌଲି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ୟେଲୋ ଶାଢୀ ସହ ଦେଶୀ ଲୁକରେ ଆକ୍ସନ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଇଏ ସେହି ମହିଳା ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଥିଲେ । ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ, ଦେଶୀ ଗାର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ।'' ତୁମର ମନ୍ଦାକିନୀର ଅସଂଖ୍ୟ ଛାଇଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ।

ସେହିପରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସେ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ... ମନ୍ଦାକିନୀକୁ ହେଲୋ କୁହନ୍ତୁ । Globetroter ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ ସହ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି ।'' ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏହି ଲୁକକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଇଜ ବ୍ୟାକ ବୋଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ବହୁତ କୁଲ୍' । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ଆର.ମାଧବନ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆରେ ଆଣ୍ଡି ବ୍ରିଲିୟଣ୍ଟ... କି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ । ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୋଇଯାଉଛ ।'

ପୂର୍ବରୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନଙ୍କ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା

ନଭେମ୍ୱର 7ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲି ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଟ୍ରୋଟର୍ (ଏହାକୁ SSMB29 ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ)ରୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ । ମାଲାୟଲମ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ କୁମ୍ଭାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ମହେଶ ବାବୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସମେତ ଏଥିରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବି ନଜର ଆସିବେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଓଡ଼ିଶା କୋରାପୁଟରେ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମହେଶ ବାବୁ ଓ ରାଜାମୌଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଟ କରିବା ସହ ସେଟାକାର ଲୋକଙେକ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ 'SSMB29' ଭିଲେନ୍ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ନଜର ଆସିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍

ଏହି ଦିନ ହୋଇପାରେ ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା

ମହେଶ ବାବୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସୁଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ରାଜାମୌଲି ସମ୍ପ୍ରତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଗ୍ଲୋବ ଟ୍ରୋଟର ନାମକ ଏକ ମହାନ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 15 ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର 15 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର, ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଏକ ତିନି ମିନିଟର ପରିଚୟ ଭିଡିଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ବିଜୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ । SSMB29 ରାଜମୌଲିଙ୍କ ଏହା ବିଗ ବେଜଟ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରାୟ 100 ଦିନର ସୁଟିଂ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

