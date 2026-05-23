ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି 'ମେମସାହାବ', ରହସ୍ୟ, ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଥ୍ରୀଲର କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ
ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ମେମସାହାବ' ରିଲିଜ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଉସଫୁଲ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଅବତାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 23, 2026 at 4:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ରହସ୍ୟ, ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର 'ମେମସାହାବ'। ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆର ପିଭିଆର ରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମେମଶାହବ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ , ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ଦେଖିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଅବତାର ଅର୍ଥାତ ସିରିୟସ ଲୁକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହ ଫିଲ୍ମଟି କରିଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିବ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏଥିରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କର ବି ଏହି ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସିନେମା ଆସିବା ତାହା ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ପ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି, ''ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏଥିରେ ଓଡିଶା ସହ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ ଆସାମ, ଦାର୍ଜିଲିଙ୍ଗରେ ସୁଟ କରିଛୁ । ଚୁଲାବୁଲା ନାୟିକା ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଚରିତ୍ର କରିଛି । କେବଳ ସୁପରଷ୍ଟାର ନୁହେଁ ଭଲ ଅଭିନେତା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସହ ମୋ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ରହିଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ହିରୋ ସାଜିଛି । ଆଶା ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିବ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ନାୟକ ସାଜିଥିବା ସମ୍ଭବ ମାନସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି ନୂଆ ଜୋନର ସିନେମା ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ । ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ କାମ କରିଛି ତେଣୁ ଆମ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସହ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିଜର ମତ ଦେବେ ।''
ତେବେ ଧୁନ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାଶ, ସମ୍ଭବ ମାନସିଂହ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଜେନା, ଭାଇଓଲିନା ବାରୁଆ, ଦୀପନ ଦା ଓ ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ । ସିନେମାସ୍କୋପ୍ ସୋଲୁସନ୍ସ ଏବଂ ଓମ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସିନେମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିର୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର।ଡିଓପି ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର । ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଅନିଲ୍ ଯାଦବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ, ପଟକଥା ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାଶ। ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିଜିଏମ୍ ବନି ମହାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
