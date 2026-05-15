ସସପେନ୍ସ, ଥ୍ରିଲର ଓ ମର୍ଡର୍ ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ 'ମେମସାହାବ', ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
4ବର୍ଷର ବ୍ରେକ ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ ।ସସପେନ୍ସ, ଥ୍ରିଲର ଓ ମର୍ଡର୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଭରା 'ମେମସାହାବ' ସହ କରୁଛନ୍ତି କମବ୍ୟାକ୍ । ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 10:48 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରହସ୍ୟ, ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେମସାହାବ' । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର, ପୋଷ୍ଟର ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ପୁରା ଟିମ ସହ ଭବାନୀ ମଲର ଇନକ୍ସ ରେ ଟ୍ରେଲର ସହ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ମେ 22ରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲର ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ୨୦୨୨ ରେ ଚଳଚିତ୍ର 'ଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜର' ପରଠୁ ଅଭିନୟରେ ବ୍ରେକ ନେଇଥିଲେ । ଏବେ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ରୂପେଲି ପରଦାକୁ କମବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି, ''ମୋ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଫିଲ୍ମ କରିନାହିଁ । ସସପେନ୍ସ ଆଉ ଥ୍ରୀଲରର ଏହି କାହାଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି । ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା । ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏଥିରେ ଓଡିଶା ସହ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ ଆସାମ, ଦାର୍ଜିଲିଙ୍ଗରେ ସୁଟ କରିଛୁ । ବିନା ମେକଅପରେ ନାଚୁରାଲ ଲୁକ ସହ ଆଉଟ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ସିରିଆସ ଚରିତ୍ର କରିଛି । କେବଳ ସୁପରଷ୍ଟାର ନୁହେଁ ଭଲ ଅଭିନେତା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସହ ମୋ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ରହିଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ହିରୋ ସାଜିଛି । ଏଥିରେ ସସପିଏନ୍ସ ସହ ବହୁତ ତୁରଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ଵିଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଆଶା ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିବ ।''
'ମେମସାହାବ' କାହାଣୀ
ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ହୋଇଥୁବା ବେଳେ ଆସାମର ଜୋରହାଟ୍ର ନିରବ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଚା' ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଉପନିବେଶୀ ବଙ୍ଗଲୋକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ିଉଠିଛି 'ମେମସାହାବ' । ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର୍, ଯେଉଁଠାରେ ନିରବତା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି । ଏଥିରେ ନିଖିଲ୍ ଯିଏ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍, ଏକ ସୃଜନଶୀଳ କାମ ପାଇଁ “ମେମସାହାବ ବଙ୍ଗଲୋ”କୁ ଆସେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୁଏ ମେମସାହାବ ସୋଫିଙ୍କ ସହ । ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଖ୍ୟାତନାମା ମଡେଲ୍, ଯିଏ ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଆଧିପତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିନାଶଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ଏକ ନିରବ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଅଭିନାଶ ଜଣେ ଧନୀ ଚା ବଗିଚା ମାଲିକ । ଏହାରି ଭିତରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମାଧ୍ୟମରେ ସୋଫି ହାରିଯାଇଥିବା ପରିଚୟ ପୁନଃ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ନିଖିଲ୍ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଉଠେ ଏକ ଅପେକ୍ଷାତୀତ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ । କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଲୋର ନିରବ ପରିବେଶ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼େ ଏକ ଅସ୍ଥିରକର ଘଟଣା ପରେ, ଯାହା ସନ୍ଦେହ, ଅହଂକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଭୟର ଏକ ଭୟାବହ ଖେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଏହି ମାମଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପହଞ୍ଚେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଅଜେୟ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣବୁଦ୍ଧି ସିନିୟର୍ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଅବସର ପୂର୍ବର ଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଏହି କେସ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି । ବିରୋଧାଭାସୀ କଥାବର୍ତ୍ତା ଓ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ସମୟରେ ସେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ଏହି କାହାଣୀର କିଛି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦିଶୁଛି, ସେପରି ସରଳ ନୁହେଁ । ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସାଜି ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ସସପିଏନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଉଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ଓ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ “ମେମଶାବ” ହେଉଛି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବଦ୍ଧ ଥ୍ରିଲର୍, ଯାହା ସସପେନ୍ସ, ଥ୍ରିଲର୍, ମର୍ଡର୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏହି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗିବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ।
ଧୁନ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାଶ, ସମ୍ଭବ ମାନସିଂହ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଜେନା, ଭାଇଓଲିନା ବାରୁଆ, ଦୀପନ ଦା ଓ ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ । ସିନେମାସ୍କୋପ୍ ସୋଲୁସନ୍ସ ଏବଂ ଓମ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସିନେମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିର୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର।ଡିଓପି ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର । ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଅନିଲ୍ ଯାଦବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ, ପଟକଥା ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାଶ। ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିଜିଏମ୍ ବନି ମହାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
