ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେମସାହାବ', ମିିଳିଲା U/A 16+ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେମସାହାବ' । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିବିଏଫସି ଦ୍ୱାରା U/A 16+ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ ?

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 10:15 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେମସାହାବ' । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ସିବିଏଫସି ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହୋଇଛି । ଏହା U/A 16+ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛି । ଏନେଇ ନିର୍ମାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲଜ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଟିମ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ସରକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ U/A 16+ । ଏବେ ଏପରି ଏକ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀରବତା ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖେ । ମେମସାହାବ, 22 ମେ 2026 ।'' ଏହାର ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା ଆଉ ଦୁଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ବୋଲି ସୂଚାଇଛନ୍ତି । ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 22 ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ମେମସାହାବ ।

ସେପଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ପୁରା ଟିମ୍ । ପ୍ରିୟା ଏହି ସମୟର କିଚି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମନରେ ଭକ୍ତି, ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ । ଆମ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ।'' ସେହିପରି ନିର୍ମାତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ । ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ କୃତଜ୍ଞତା । ଆସନ୍ତା ୨୨ ମେ’ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ “ମେମସାହାବ“ ।''

'ମେମସାହାବ' କାହାଣୀ

ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ହୋଇଥୁବା ବେଳେ ଆସାମର ଜୋରହାଟ୍‌ର ନିରବ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଚା' ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଉପନିବେଶୀ ବଙ୍ଗଲୋକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ିଉଠିଛି 'ମେମସାହାବ' । ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର୍‌, ଯେଉଁଠାରେ ନିରବତା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି । ଏଥିରେ ନିଖିଲ୍‌ ଯିଏ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍‌, ଏକ ସୃଜନଶୀଳ କାମ ପାଇଁ “ମେମସାହାବ ବଙ୍ଗଲୋ”କୁ ଆସେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୁଏ ମେମସାହାବ ସୋଫିଙ୍କ ସହ । ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଖ୍ୟାତନାମା ମଡେଲ୍‌, ଯିଏ ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଆଧିପତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିନାଶଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ଏକ ନିରବ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଅଭିନାଶ ଜଣେ ଧନୀ ଚା ବଗିଚା ମାଲିକ । ଏହାରି ଭିତରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମାଧ୍ୟମରେ ସୋଫି ହାରିଯାଇଥିବା ପରିଚୟ ପୁନଃ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ନିଖିଲ୍‌ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଉଠେ ଏକ ଅପେକ୍ଷାତୀତ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ । କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଲୋର ନିରବ ପରିବେଶ ହଠାତ୍‌ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼େ ଏକ ଅସ୍ଥିରକର ଘଟଣା ପରେ, ଯାହା ସନ୍ଦେହ, ଅହଂକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଭୟର ଏକ ଭୟାବହ ଖେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ।

'ମେମସାହାବ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଧୁନ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାଶ, ସମ୍ଭବ ମାନସିଂହ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଜେନା, ଭାଇଓଲିନା ବାରୁଆ, ଦୀପନ ଦା ଓ ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ । ସିନେମାସ୍କୋପ୍ ସୋଲୁସନ୍ସ ଏବଂ ଓମ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସିନେମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିର୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର।ଡିଓପି ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର । ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଅନିଲ୍ ଯାଦବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ, ପଟକଥା ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାଶ। ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିଜିଏମ୍ ବନି ମହାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

