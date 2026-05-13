4ବର୍ଷ ପରେ 'ମେମସାହାବ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଟ୍ରେଲର
ଥ୍ରୀଲର, ସସପେନ୍ସ ଓ ହରର କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେମସାହାବ' । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 13, 2026 at 11:48 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ 4ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପରରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେମସାହାବ' ସହ କମବ୍ୟାକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ଟ୍ରେଲର....
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷେଟର ସେୟାର କରି ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରିୟା ବେହୋସ୍ ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ସମ୍ଭବ ନିଜ କୋଳରେ ଧରିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମ୍ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଧରି ରଖିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକ ସତ୍ୟ ରହିଛି । ️ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଶେଷ । ଟ୍ରେଲର ଆଜି ଆସିବ ।
ସିନେମାସ୍କୋପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଓଏମ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କାଳି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର । ପ୍ରଯୋଜନା — କାଳୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କରିଥିବା ବେଳେ ସହ-ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଅନିଲ ଯାଦବ । ଡିଓପି ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର, କଥା ଏବଂ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଅମିତ କୁମାର ଦାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର୍ ହେଉଛନ୍ତି କେ ସୁନୀଲ ଏବଂ ମନୋଜ ପାତ୍ର । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ୍ ତ୍ରିପାଠି ଏବଂ ବନି ମହାନ୍ତି ।
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସମ୍ଭବ ମାନସିଂହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଥ୍ରୀଲର, ସସପେନ୍ସ ଓ ହରର ଭରା ରହିଛି । ଯାହା ଏକ ଆଲିସାନ୍ ବାସଭବନରେ ଘଟୁଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଧାରିତ । କହିରଖୁଛୁ କି, ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର 2022ରେ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ ଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ।
