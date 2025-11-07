ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ 'SSMB29' ଭିଲେନ୍ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ନଜର ଆସିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍
ମହେଶ ବାବୁ ଅଭିନୀତ ଓ ରାଜାମୌଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'SSMB29' ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍ । ପ୍ରଥମ ଲୁକ ଆଉଟ୍ । ଏହି ଦିନ ହେବ ଟାଇଟଲ ଘୋଷଣା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 1:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଏସ ଏସ ରାଜାମୌଲି ଏବଂ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ, ଏସଏସଏମବି 29 (ଗ୍ଲୋବ ଟ୍ରୋଟର) ର ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଶେଷରେ ଆସିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମହେଶ ବାବୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ନଜର ଆସିବେ । ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ତେବେ ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ, ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ରାଜାମୌଲି, ମହେଶ ବାବୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
'SSMB29' ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲି ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଟ୍ରୋଟର୍ (ଏହାକୁ SSMB29 ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ)ରୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ମାଲାୟଲମ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ କୁମ୍ଭାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଏବଂ ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି । ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମଚେୟାରରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯାହା ଚରିତ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିପଦକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ । ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବନା ସହିତ, କୁମ୍ଭ ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖଳନାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି । ନିର୍ମାତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ଭୂମିକାରେ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ "ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଭିଜ୍ଞତା" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
Amidst the climax shoot on set with all three, there’s a lot more prep happening around the #GlobeTrotter event, as we’re trying something far beyond what we’ve done before…— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 7, 2025
Can’t wait for you all to experience it on Nov 15th. Leading up to it, we’re filling your week with a…
ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ରାଜାମୌଲି
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟରଟି ସେୟାର କରି ଏସଏସ ରାଜମୌଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପୃଥ୍ବୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସଟ୍ କ୍ୟାନ କରିବା ପରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋ ପରିଚିତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଏହି ଭୟଙ୍କର, ନିଷ୍ଠୁର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କୁମ୍ଭାକୁ ଜୀବନ ଦେବା ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ପୃଥ୍ବୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ।"
ଏହି ଦିନ ହୋଇପାରେ ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା
ମହେଶ ବାବୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସୁଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ରାଜାମୌଲି ସମ୍ପ୍ରତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଗ୍ଲୋବ ଟ୍ରୋଟର ନାମକ ଏକ ମହାନ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 15 ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର 15 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର, ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଏକ ତିନି ମିନିଟର ପରିଚୟ ଭିଡିଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ବିଜୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ । SSMB29 ରାଜମୌଲିଙ୍କ ଏହା ବିଗ ବେଜଟ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରାୟ 100 ଦିନର ସୁଟିଂ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ