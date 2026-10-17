'ପ୍ରହାର' ବନାମ 'ନୟୀ ନବେଲି': ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଠୁ ଆଗରେ ୟାମୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, କଲା ଏତେ ରୋଜଗାର
ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିମଧ୍ୟରୁ 'ପ୍ରହାର: ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ ଷ୍ଟୋରୀ' ଏବଂ 'ନୟୀ ନବେଲି' ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 1:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ରେ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାଜକୁମାର ରାଓ ଅଭିନୀତ 'ପ୍ରହାର: ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ ଷ୍ଟୋରୀ' ଏବଂ ୟାମୀ ଗୌତମ ଅଭିନୀତ 'ନୟୀ ନବେଲି' ଏକାସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'ଜେଲର୍ ୨' ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ଏପରି ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ,
'ପ୍ରହାର' ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜକୁମାର ରାଓ ଅଭିନୀତ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା 'ପ୍ରହାର' ଭାରତରେ ୨.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ କରିଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୩.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଭାରତରେ ଏହାର ୪,୧୩୩ଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହାର ହାରାହାରି ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । ହିନ୍ଦୀ ୨ଡି ସଂସ୍କରଣରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହାର ୧୫.୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଶୋ’ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୫.୮୫ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଶୋ’ରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନ ଶୋ’ରେ ୧୧.୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସକାଳ ଶୋ’ରେ ୫.୬୯ ପ୍ରତିଶତ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
'ପ୍ରହାର'ର କାହାଣୀ
'ପ୍ରହାର' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସରକାରୀ ଓକିଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧିକ ମାମଲାକୁ ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୯୯୩ ବମ୍ବେ ସିରିଏଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ୨୦୦୮ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉକ୍ତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯାହା କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୱେଷଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରଦା ଉପରକୁ ଆଣିଥାଏ । ଏଥିରେ ଜ୍ୟୋତି ନିକମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ୱାମିକା ଗାବ୍ବି, ଅଜମଲ କସାବଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଲଳିତ ପ୍ରଭାକର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱତ ଓ ସିକନ୍ଦର ଖେର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି; ସେହିପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ରାଜକୁମାର ରାଓ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
'ନୟୀ ନବେଲି' ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ
ୟାମି ଗୌତମ ଅଭିନୀତ ହରର୍-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ନୟୀ ନବେଲି' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଏକ ମନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ହରର୍-କମେଡି ଶୈଳୀର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ଏକ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାଧାରଣ ରହିଛି । ୬,୨୮୧ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୩.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହାକୁ ମିଶାଇଲେ ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ଆୟ ୪.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
'ନୟୀ ନବେଲି' କାହାଣୀ
'ନୟି ନବେଲୀ'ର କାହାଣୀ ଜଣେ 'ଆଦର୍ଶ' ବୋହୂକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ, ଯିଏ ମିରଟର ଏକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହୁଏ। ତେବେ, ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ହୁଏତ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଚୁଡ଼େଳ କିମ୍ବା ଡାହାଣୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି କାହାଣୀରେ ହାସ୍ୟରସ, ପାରିବାରିକ ନାଟକ ଏବଂ କଳ୍ପନାବିଳାସର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ୟାମି ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଆଦିନାଥ ଏମ୍. କୋଠାରେ, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କିଏ ବାଜି ମାରିବ ?
ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଦର୍ଶକମାନେ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନା ହରର୍-କମେଡି କୁ ବାଛିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା । ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ନୟୀ ନବେଲି' ଆଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ହରର୍-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ, 'ନୟୀ ନବେଲି' କୁ ପଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ 'ପ୍ରହାର' କୁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।