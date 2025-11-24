ପରପାରିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର; ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ 'ଏହା ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି'
ଆରପାରିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉନାହାନ୍ତି ବଲିଉଡ ହି-ମ୍ୟାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି 24 ନଭେମ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ମୁମ୍ବାଇର ଭିଲେ ପାର୍ଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶଶ୍ମାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ତାରକା ସମେତ ପରିବାର । ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । କହିଛନ୍ତି, ''ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଓ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ।''
The demise of veteran actor and former Member of Parliament Shri Dharmendra Ji is a great loss to Indian cinema. One of the most popular actors, he delivered numerous memorable performances during his decades-long illustrious career. As a towering figure of Indian cinema, he…— President of India (@rashtrapatibhvn) November 24, 2025
'ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି'
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି । ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ସେ ତାଙ୍କର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅରରେ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଏକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ, ସେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଯୁବ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିବ । ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ।''
The passing of Dharmendra Ji marks the end of an era in Indian cinema. He was an iconic film personality, a phenomenal actor who brought charm and depth to every role he played. The manner in which he played diverse roles struck a chord with countless people. Dharmendra Ji was…— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
'ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ'
ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି । ସେ ଜଣେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକାରେ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଗଭୀରତା ଆଣିଥିଲେ । ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିବିଧ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ତାହା ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କ ସରଳତା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ, ମୋର ସମବେଦନା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।''
अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई।— Amit Shah (@AmitShah) November 24, 2025
धर्मेंद्र जी उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे, जिन्होंने जिस किरदार को छुआ, वह…
ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ହି-ମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଅମିତ ଶାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସି ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଅଭୁଲା ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀ ସେହି ବଛା ବଛା ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ସମସ୍ତ ବୟସ ବର୍ଗର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ରହିବେ । ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।''
Deeply anguished by the demise of legendary Hindi film actor and former MP Shri Dharmendra ji. He brought life to many memorable characters with his unmatched charm and sincerity. His remarkable contribution to Indian cinema will always be remembered. My heartfelt condolences to…— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 24, 2025
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି,''ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ । ସେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ । ତାଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ।''
लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद है। भारतीय सिनेमा के इस उज्ज्वल सितारे ने अपने सशक्त अभिनय, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और दर्शकों से बने आत्मीय संबंधों के दम पर कई दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया। धर्मेंद्र जी का जाना फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है।… pic.twitter.com/1yY2zcGx2K— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) November 24, 2025
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ, ନିରବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିଥିଲେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ୱାଇର ବ୍ରିଚ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଅଭିନେତା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ । ସେବେ ଠାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ସେ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି 24 ନଭେମ୍ୱରରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ।
