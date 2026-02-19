ଓଲିଉଡରେ ପ୍ରାନ୍ତିକାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ, ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ଉଠାଇଲେ ପରଦା
ଟଲିଉଡ, ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ଓଲିଉଡରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରାନ୍ତିକା ଦାସଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ । 'ବିବାହ ଡଟ୍ କମ୍' ସହ ଆସିବେ ନଜର ।ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ର ଇଟିଭି ଭାରତରେ କଲେ ଖୁଲାସା...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 2:57 PM IST
Updated : February 19, 2026 at 3:08 PM IST
ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଡେଲିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କ୍ୟାରିଅର... ନିଜ ଅଭିନୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଟଲିଉଡ ତାପରେ ବଲିଉଡ ଆଉ ଏବେ ଓଲିଉଡରେ କରିବେ ଡେବ୍ୟୁ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରାନ୍ତିକା ଦାଶ ଯିଏ ନିଜ ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମଡେଲିଂ କରୁ କରୁ ପାଇଲେ ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ । 2022ରେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ 'ସଦାନୀ ପ୍ରେମାଲୋ' ସହ ମାରିଲେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ଅଭଇନୟ ଯାତ୍ରା । ଏହା ପରେ ଅନେକ ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଦେଖାଇଲେ ଜଲୱା । ପରେ ବଲିଉଡରେ ଥାପିଲେ ପାଦ । ରିଆଲିଟି ଶୋ' ମିକା ସିଂ ସ୍ୱୟଂବରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବନିଥିଲେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ । ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଭୁଲ ଭୁଲେୟା 3'ରେ ବି ଅଭିନୟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ଆସାମୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ବି ଫିଲ୍ମ 'ବିବାହ ଡଟ୍ କମ ମ୍ୟାଚ ଭର୍ସେସ ମିସମ୍ୟାଚ' ସହ । ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରାନ୍ତିକାଙ୍କ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ତେବେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଯାତ୍ରା, ଓଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ, ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ର ଓ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିର୍ଯାତନା ଓ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତିକା ଦାସ...
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଥିଏଟର Join କରିଥିଲି । ଏହା ପରେ ପଢା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଧାରେ ଛାଡିଥିଲି । ପରେ ମୁଁ ମୋ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମଡେଲ୍ ଭାବେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କଲି । ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ କୋଲକାତାରେ 3ଟି ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି । ମଡେଲିଂ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଅଭିନୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି । ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ 'ସଦାନୀ ପ୍ରେମାଲୋ' ସହ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି । ଥିଏଟର ଯାତ୍ରା ନେଇ ମୁଁ ଏତେ ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିଲା । ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛି । ଏହା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ ପାଇଲି ଆଉ କରିଚାଲିଲି । ଏହା ପରେ ମୁମ୍ୱାଇରେ ରିଆଲିଟି ଶୋ' ମିକା ସିଂଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଟପ୍ 3ରେ ରହିଥିଲି । ଏହା ପରେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଫିଲ୍ମ ଓ ସାଉଥରୁ ଅଫର୍ ପାଇଲି । ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଚାଲିଲା ମୋ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ।''
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ ଅଫର୍ କେମିତି ମିଳିଲା ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଆଶା କରିନିଥିଲି । ହଠାତ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଆପଣ କରିବେ । ସେ କାଷ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର କୋଲକାରତାର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି । ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କି ? ମୁଁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ପଚାରିଲି ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଫିଲ୍ମର ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଫିଲ୍ମର ଟିମ ଭିଡିଓ କଲରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ । ମୋତେ ତ୍ରିପୁରା ଯିବାର ଥିଲା । ତଥାପି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମୋର ପ୍ୟାକିଂ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି । ଆଉ ଫିଲ୍ମ ସାଇନ୍ କରିଥିଲି । ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥିଲା ।''
ପ୍ରଶ୍ନ: ଡେବ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିବାହ ଡଟ.କମ' ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଏହି ଫିଲ୍ମ କଥାବସ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ମୋ କ୍ୟାରିଅରର ଏହା ଏକ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିନାହିଁ । ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ... ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ କେମିତି ଚୟନ କଲେ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୋର ସେମାନେ କାମ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏବଂ ମୋ ଅଡିସନ ଦେଖି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଫର୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବହୁତ ଦମଦାର । ସେ ହସି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଗୀତ ସୁଟିଂ କରିଛୁ । ମୁଁ ସ୍ଥାନ କହିବି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ 80% ସରିଲାଣି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ବିବାହ ଡଟ.କମ' ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଫିଲ୍ମରେ ମୋର ଚରିତ୍ର 'ମାହି' ରହିଛି । ସେ ଛୋଟ ଗାଁର ଅଟେ । ସେ କିପରି ଗାଁର ସହରକୁ ଆସେ ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟେ । ସେହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଫିଲ୍ମଟି ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଫିଲ୍ମ କି ?
ଉତ୍ତର: ହଁ... ଏହା ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ । ଫିଲ୍ମର କାହଣୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଝିଅ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ତାହା ଉପରେ ନିର୍ମିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ । ଜଣେ ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି । ସେ ବିବାହ କରେ ତେବେ ବିବାହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କାମ ହୁଏ । 'ବିବାହ ଡଟ କମ' ଫିଲ୍ମଟି ବିବାହ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ବିବାହ ନେଇ କେତେ ସ୍କାମ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ଝିଅର ଜୀବନ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ? ଏହା ହିଁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ । ଫିଲ୍ମର ଶେଷରେ କ୍ଲାଇମେକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରହିଛି । ହସି କୁହନ୍ତି.. ତାହା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାବିନି । ଯାହା ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଜାଣିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଫିଲ୍ମରେ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ବାର୍ତ୍ତା ?
ଉତ୍ତର: ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥାଉ । ତାହା ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ହେଉ କି ଗୀତ ଅବା ମ୍ୟୁଜିକ ପୁରା ଟିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କଳାକାର ନିଜ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବି ସେମିତି କିଛି ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୋ କ୍ୟାରିଅରର ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ କହିଲେ ଚଳେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଅନ୍ୟ ଭାଷୀୟ ଫିଲ୍ମ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି କି ?
ଉତ୍ତର: ହଁ... ହୁଏ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତେଲୁଗୁ ଠାରୁ ସହଜ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବାରେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲାନି । 1-2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶିଖିପାରିଥିଲି । ମୁଁ ଆସାମୀରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି । ଓଡ଼ିଆ, ଆସାମୀ ଏହା ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ସହ ଟିକେ ସମାନତା ରୁହେ । ତେଣୁ ମୋତେ ଏହି ଭାଷାରେ କାମ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସାଉଥରେ କାମ କରିବା ଟିକେ ଟପ୍ପ ଥିଲା । ଭାଷା ପୁରା ଅଲଗା । ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ବି ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ ନେଉଛି । ପ୍ରଥମ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା ହୁଏତ କିନ୍ତୁ ଟିମର ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ଏବଂ ଭଲଭାବେ ତାହା କରିଥିଲି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଭୁଲ ଭୁଲେୟା 3' ରେ କାମ କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ରହିଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମାଧୁରୀ ଦିକ୍ଷୀତ ଓ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ ରହିଥିଲେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନଥିଲି । ଉଭୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାର୍ । ମୁଁ କେବେଳ କୋଲକାତା ପାର୍ଟ ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିଥିଲି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା । ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'zorr' ଫିଲ୍ମ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାନ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ବଢିଆ ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି । ସୁଟିଂ ସମୟରେ ବହୁତ ମଜା କରିଛୁ । ହରର କମେଡି ଫିଲ୍ମ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏନାର୍ଜୀ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ । ତାହା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି । କିଏ ମୋତେ ଭଲପାଇବେ ତ କିଏ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବେ । ଭଲ ଅଛି ତ ଖରାପ ବି ଅଛି । ଏହା ହିଁ ଜୀବନ । ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବନି । ଏଣୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି । ମୋ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡେନି । ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ମୁଁ ଶିଖିଛି ଯେ, ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଚାଲ... ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ଗାଇଡ କରିବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରିୟ କଳାକାର କିଏ ?
ଉତ୍ତର: ହସି କୁହନ୍ତି... ମୁଁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନି ହେଲେ ବଙ୍ଗଳା ସୁପରଷ୍ଟାର ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ସେନଗୁପ୍ତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲଲାଗନ୍ତି । ଏମାନେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଅଫର୍ ମିଳିଲେ କରିବ ?
ଉତ୍ତର: ହଁ.. ନିଶ୍ଚୟ । ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ । ଲୋକେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲପାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି Passoinate ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ସେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଭଲ କାହାଣୀ ଦେଖି ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି । ମୋତେ ତାଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି ?
ଉତ୍ତର: ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲାଗେନି । ମୋତେ ଏଠାରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା ଲାଗିଲାନି । ଭାଷା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନତା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କୋଲକାତା । ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ବହତୁ କିଛି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ କଳାକାର ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ମୋତେ ଏହି ଦୁଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସହଯୋଗ ବହୁତ ଭଲଲାଗେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଓ ଖାଇବାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରିର, ଧଉଳିଗିରି ବୁଲିଥିଲି । ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁପଚୁପ, ପଖାଳ ଭାତ, ବିରିୟାନି ବହୁତ ଭଲଲାଗିଥିଲା । ଭଗବାନଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ଖଜା, ଛେନାପୋଡ଼ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିନା କ'ଣ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ?
ଉତ୍ତର: ମୋର ପଢା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲହିଛି । ମୁଁ ଜାଣନି ଭବିଷ୍ୟତ । ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରୁଥିଲି । ମଡେଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ଛାଡିଲି । ତାପରେ ମୁଁ ଅଭିନୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି । ଯଦି ମୁଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଜଣେ Physics ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ୱା ମୁଁ ମୋର NGO ଚଳାଇଥାନ୍ତି । ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ପଶୁଙ୍କୁ ବି । ଏମିତି କିଛି NGO ଚଳାଇଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଫ୍ରି' ଟାଇମକରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ମୋତେ ଫ୍ରି' ଟାଇମ୍ ଏତେ ମିଳେନି । ହସି କୁହନ୍ତି... ଯଦି ଫ୍ରି' ମିଳେ ମୁଁ ଶୋଇବା ପସନ୍ଦ କରେ । ମୁଁ ଫ୍ରି' ସମୟରେ ଶୋଇବା ପସନ୍ଦ କରେ । ଏଥିସହ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଏ । ସେ ମୋ ପାଇଁ ଥେରାପି । ଏତିସହ ମୁଁ ଜୁମ୍ୱା ଓ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଭଲପାଏ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର: ବିବାହ ଡଟ୍.କମ ଅଛି । ଏଥିସହ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ 'ଚେନ୍ନାଇ ବଜାର' ପ୍ୟାନ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ ହେବ । ଏହା ସହ ଅନେକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି । ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ସାଇନ କରିଛି । ଯାହାର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି । ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରାପ୍ତ ଓ କୃତଜ୍ଞ ବି । ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ଖୁସି ଅଛୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ?
ଉତ୍ତର: ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲପାଇବା । ସେମାନେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲପାଇବା । ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ, କର୍ମଠ ଓ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ବିବାହ ଡଟ କମ' ରିଲିଜ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ । ଯେପରି ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଓଲିଉଡରେ ନେମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଫୋଲୋ କରି ତାଙ୍କ ଭଳି ଓଲିଉଡରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବି । ମୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ ଏମିତି ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ବି ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରି ତାଙ୍କ ମନ ଜିତୁଥିବି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ରୋଲ୍ କିଛି ଅଛି କି ?
ଉତ୍ତର: ଡ୍ରିମ୍ ରୋଲ୍ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଓ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିବି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରିମ ରୋଲ୍ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଡ୍ରିମ ରୋଲ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇପାରୁଥିବି, କନ୍ଦାଇପାରୁଥିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଜିତିପାରିବି । ମୋ ମୁଁ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରୁଥିବି । ମୋ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ସିଟି ମାରୁଥିବେ, ତାଳି ମାରୁଥିବେ, ହସିପାରିବେ । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରିମ ରୋଲ୍ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁହୁର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡଲିଂ କରୁଥିଲି ସେତେବେଲେ ମୋ ବାପା ଜାଣିନଥିଲେ । ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରେ ଏବଂ ଏବେ ବି । ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା । ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ କହି ମଡେଲିଂ କରୁଥିଲି । ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଜିତି ମୁଁ ସୁନା କାନର ଜିତିଥିଲି । ବାପା ଏହା ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ । ମୁଁ ଏନେଇ ମିଛ କହିଦେଲି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ମୋର ଭଲ ମାର୍କ ରହିଛି । ହେଲେ ପରେ ସେ ଏକ ଖବର କାଗଜରେ ମୋର ଫଟୋ ଦେଖି ମଡେଲିଂ କରି ଟପ୍ 10ରେ ଆସିଥିଲି । ଫାଇନାଲକୁ ଯିବି । ଏହି ସମୟରେ ବାପା ମୋତେ ଆସି ପଚାରିଥିଲେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ । ଯଦିଓ ବାପା ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଓ ଖୁସି ଥିଲେ ହେଲେ ବି ମିଛ ନେଇ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ କେବେ ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ୱା କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିନି । ମୋତେ କେଉଁଟା ଠିକ କେଉଁଠା ଭୁଲ୍ ତାହା ମୋ ବାପା ମାଆ ଶିଖାଇଛନ୍ତି । ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଲୋକ ମିଳିନାହାନ୍ତି । ମିଳିଛନ୍ତି... କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ । ମୋତେ ଏମିତି ଲୋକ ମିଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିନି । ମୋର Vibe ନ ମିଶିଲେ ମୁଁ ସେଠି କାମ କରେନି । ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି । ବାପାମା' ମୋତେ ଶିଖାଇଆସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖ । କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ହରାଅ ନାହିଁ । ଫିଲ୍ମ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇବିନାହିଁ ।
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିବାହ ଡଟ୍ କମ ମ୍ୟାଚ ଭର୍ସେସ ମିସମ୍ୟାଚ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାତ ସୁରେ ବନ୍ଧା ଏ ଜୀବନ, ମାମା ୱେଡସ ପାପା ଫେମ୍ ଆପୁ କାନୁନଗୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହାର ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଅରବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
