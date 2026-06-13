ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି 'ବିବାହ ଡଟ୍ କମ୍', ଓଲିଉଡ ଓ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତାକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ପ୍ରାନ୍ତିକା ଦାଶ
ପ୍ରାନ୍ତିକା ଦାଶ ଖୁବଶୀଘ୍ର 'ବିବାହ ଡଟ୍ କମ୍' ସହ ଓଲିଉଡରେ କରିବେ ଡେବ୍ୟୁ ।ଇଟିଭି ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତାକୁ ନେଇ କହିଲେ ମନର କଥା। ରିପୋର୍ଟ:ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 5:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରାନ୍ତିକା ଦାଶ...ଯିଏ ମେଡଲିଂ ଭାବେ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ । ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ ଇଣ଼୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାଜ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଟଲିଉଡ, ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ଓଲିଉଡରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଯାତ୍ରା ଓ ଓଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ ଓ ପ୍ରିୟ ତାରକାଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରାନ୍ତିକା...
ପ୍ରଶ୍ନ: ମେଡଲିଂରୁ ଆକ୍ଟି କ୍ୟରିଅର କେମିତି ଆରମ୍ଭ ?
ଉତ୍ତର: ମଡେଲିଂରୁ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ । ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଥିଏଟର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ମୁଁ କରୁଥିଲି ମଧ୍ୟ । ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଶିଖିଆସିଛି । ବେଙ୍ଗଲୀ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସୁଛି । ପିଲାବେଳୁ ଆମକୁ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାହା ଶିଖାଯାଇଥାଏ । ମୋତେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ମୋତେ ପରପର୍ମ କରିବାକୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗେ । ଷ୍ଡେଜରେ ରହିବା ଭଲ ଲାଗେ । ଲୋକ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ । ଏହା ମୋତେ ବେଶି ଭଲ ଲାଗେ । ମୁଁ Attention ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ । ଏହା ପରେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଜଣାପଡିଲାଣି ମଡେଲିଂ କଲି ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଲି । ତାପରେ ଫିଲ୍ମ କଲି । ସଫଳତା ପାଇଲି । ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ 'ସଦାନୀ ପ୍ରେମାଲୋ' ଥିଲା । ଆମାଜନରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ । ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହିପରେ ରିଆଲିଟି ଶୋ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ , ଅନ୍ୟ ଭାଷୀୟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଲି । ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାଣିହେଲାନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଉପଭେୋଗ କରୁଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ:ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ, ଭାଷା କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ?
ଉତ୍ତର: ହଁ...ହଁ… ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା । ମୋତେ 7 ଦିନ ୱାର୍କସପ କଲି । ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଟିମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସହାୟତା କଲେ । ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଥିଲି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ଅଫର୍ ହୋଇଥିଲା । ଟିମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ତାହା କରିପାରିଲି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଡେବ୍ୟୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ସାଉଥରେ ମୋର ଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ ରହିଛି । ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଅଲଗା । ଭିନ୍ନ ଭାଷା ନେଇ ଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ, କାନାଡାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ଆଜିକା ସମୟରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଫିଲ୍ମ ହୁଏନି । ସବୁ ପାନ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାନ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଭାଷୀୟ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ଏବେ କେବଳ ଥିଏଟର ନୁହେଁ ଓଟିଟିରେ ଆସିଲାଣି । ପାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଦର୍ଶକ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବି । ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ପଞ୍ଜାବରେ କାମ କରିସାରିଛି । ଏବେ ଓଲିଉଡରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ ଅଫର୍ କେମିତି ମିଳିଲା ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଆଶା କରିନିଥିଲି । ହଠାତ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଆପଣ କରିବେ । ସେ କାଷ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର କୋଲକାତାର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି । ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କି ? ମୁଁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ପଚାରିଲି ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଫିଲ୍ମର ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଫିଲ୍ମର ଟିମ ଭିଡିଓ କଲରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ । ମୋତେ ତ୍ରିପୁରା ଯିବାର ଥିଲା । ତଥାପି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମୋର ପ୍ୟାକିଂ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି । ଆଉ ଫିଲ୍ମ ସାଇନ୍ କରିଥିଲି । ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥିଲା । ମୋ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ । ମୁଁ ହିରୋ କିଏ ଓ ନିର୍ଦେଦଶକ ଦେଖେନି । କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଠିକ ନଥିଲେ କିଛି ହୁଏନି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜଣେ ଝିଅ ଯାତ୍ରା ଓ ବିବାହ ସମୟ ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିଶେଷ କରି ବିବାହକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋମନି ସାଇଡ୍ ସହ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୁଏ ସେନେଇ ନିର୍ମିତ । ମୁଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ବେଶ ଭଲଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରିୟ କଳାକାର କିଏ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନି ହେଲେ ବଙ୍ଗଳା ସୁପରଷ୍ଟାର ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ସେନଗୁପ୍ତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲଲାଗନ୍ତି । ଏମାନେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କାମ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ମେତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ମିଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଲିଉଡକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଡ ନିର୍ମାତା, ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଡିଓପି । ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୁଁ 2 ଜଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଡ ଡିଓପିଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଡୁଛି । ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି । ଭାରତର ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି । ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମିଶ୍ରିତ କଳାକାର ରହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ କେବେ ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ୱା କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିନି । କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳ କିଚି ଜିନିଷର ସାମ୍ନା କରିଛି । ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଛି ଏବଂ କହିଛି କେମିତି ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିବିନି । ହେଲେ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ସବୁଥିରେ ଅଛି । ମୁଁ ଏଡାଇବା ଶିଖ । ଧ୍ୟାନରେ ନ ନେବା ଶିଖ । ନା କହିବା ଶିଖ । ମୁଁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ମନା କରିଛି । ହେଲେ ମୋତେ କେବେ ଏନେଇ ଅନୁତାପ କରିନି । ଫିଲ୍ମ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇବିନାହିଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁସି କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ । କିଛି ାପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ତ କିଛି ଘୃଣା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଭଲଲାଗେନି । ବ୍ଲକ କରନ୍ତୁ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଅଯଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ?
ଉତ୍ତର: ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲପାଇବା । ସେମାନେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲପାଇବା । ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ବିବାହ ଡଟ କମ' ରିଲିଜ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ।
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିବାହ ଡଟ୍ କମ ମ୍ୟାଚ ଭର୍ସେସ ମିସମ୍ୟାଚ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାତ ସୁରେ ବନ୍ଧା ଏ ଜୀବନ, ମାମା ୱେଡସ ପାପା ଫେମ୍ ଆପୁ କାନୁନଗୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହାର ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଅରବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଲିଉଡରେ ପ୍ରାନ୍ତିକାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ, ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ଉଠାଇଲେ ପରଦା
ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏହି ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଏବେ ଓଲିଉଡରେ କରିବେ ଡେବ୍ୟୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ, ଇଟିଭି ଭାରତ