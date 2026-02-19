ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୋଦ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ 'ରକ୍ଷୀତଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାରେଜ ନେଇ.....'
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବାନ୍ଧବୀ ରକ୍ଷୀତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରମୋଦ ଶେଟ୍ଟୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଛନ୍ତି...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 11:25 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ନିକଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବିବାହ ତାରିଖ ସହ ରିସ୍ପେସନ ତାରିଖ ବି ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବାନ୍ଧବୀ ରକ୍ଷୀତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରମୋଦ ଶେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରମୋଦ ଶେଟ୍ଟୀକୁ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଶେଷା ୨୦୧୬"ର ଏକ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରମୋଦ ଶେଟ୍ଟୀକୁ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ରଶ୍ମିକା ଆମକୁ ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ରକ୍ଷୀତ ଶେଟ୍ଟୀ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ବୋଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବେ ।"
ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ, "ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇନାହିଁ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳେ ତେବେ ମୁଁ ଯିବି ।" ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପରେ, ସେ ଜୋରରେ ହସି କହିଲେ, "ମୁଁ ଜାଣେ ସେମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନଥିଲେ ।" ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ କାହିଁକି ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି । ଏଥିରେ ନୂଆ କ'ଣ ?"
ରକ୍ଷୀତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ପ୍ରମୋଦ କହିଥିଲେ, "ସେ ଏକ ଫିନିକ୍ସ ପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି । ସେ କେବଳ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ? ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନାହାଁନ୍ତି । ସେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଲେଖୁଛନ୍ତି । ସେ କିଛି ସମୟ ଛୁଟି ନେଇ ଫେରି ଆସି ଆମଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବେ । ସେ ଆମ ପରି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହଁନ୍ତି ।" ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୋଷ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି, ପ୍ରମୋଦ କହିଥିଲେ, "ଏସବୁ କିଛି ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା । ତୁମେ ଏବେ ବି ପିଲା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ? ତୁମେ ଚକୋଲେଟ୍ କାହିଁକି ଖାଉନାହଁ ? ସବୁ ସରିଗଲା ।"
ରଶ୍ମିକା ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ହେବ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ରିସେପ୍ସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହା ଏକ ଭାଇରାଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଏବଂ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଡେଟିଂ କରୁଥିବାର ଗୁଜବ ରହିଛି । ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ ଛୁଟିଦିନର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କେବେ ଏକାଠି ନୁହଁନ୍ତି । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଉଭୟ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ନୁହଁନ୍ତି । ତଥାପି, ଏହି ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ