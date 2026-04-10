'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରକୃତି-ଦିପାନ୍ୱୀତଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ସହ ହସ ଓ ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରଣ ପାରବାରିକ କାହାଣୀର ଝଲକ
ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' । ରିଲିଜର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି । ଭିନ୍ନ ଏକ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 10:53 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଲାଣି ଓଲିଉଡ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ । ଯାହା ଫଳରେ ଦର୍ଶକ ଥିଏଟର ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଓଲିଉଡ ପ୍ରତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିଲାଣି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' । ରିଲିଜର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି । ଯାହା ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ଟ୍ରେଲର
2 ମିନିଟ 34 ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲରରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯାହାଙ୍କ ମାଆ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡିତ । ଯିଏ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରୁଦେବୁ ମାଆ । ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ଚିଠିଟିଏ ଦେଇଦେବୁ । ଏହା ପରେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି କୁହନ୍ତି, ଲାଭ କି କ୍ଷତି କିଛି ଦେବୁନି ବାବା, ମାଆଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏହା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯାହା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ପରେ ଦିପାନ୍ସୀତଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଟିର୍ଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜ ଜେଜେଙ୍କ ସହ ଭେଟନ୍ତି । ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି । ହସ ଓ ଦୁଃଖର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପାରବାରିକ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ।
'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ସ୍ୱାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ଦାସ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଶୀଲାଦିତ୍ୟ ବୋରା, ବିନୟ ରେଡ୍ଡି ଓ ଶୁଭ ଶେଖର ଏହାକୁ ଫ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଯୋଡ଼ି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଓ ଦ୍ୱିପାନ୍ୱୀତ ଦାସମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିସହ ସୋନାଲି ସର୍ମିଷ୍ଠା, ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ, ରୋବିନ ଦାସ, କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ, ମନୋଜ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ ଓ ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଜ ମୂଳ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁସରଣ କରେ, ଜଣେ ଶୋକାକୁଳ ପିତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସନ୍ଧାନ ସହିତ ଛେଦ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳିତ ହୁଏ, ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରେମ, କ୍ଷତି ଏବଂ ନିଜରତାର ଏକ ସହଭାଗୀ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । 56ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI)ରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ କାଷ୍ଟ, ଟିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ