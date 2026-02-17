ବାରଣାସୀରେ ନଜର ଆସିବେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ; ଚରିତ୍ର ନେଇ କଲେ ଖୁଲାସା, କାଷ୍ଟିଂ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ବିତର୍କ
ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏସଏସ ରାଜାମୌଲିଙ୍କ 'ବାରଣାସୀ'ରେ ଅଭିନୟ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ "ଶିବ ଭକ୍ତ" ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ ନେଇ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 17, 2026 at 12:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସ ଏସ ରାଜାମୌଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ମହେଶ ବାବୁ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ବାରଣାସୀ' ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମରେ ଆଉ ଜଣେ କାଷ୍ଟର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ସାଉଥ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବେ । ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ଓ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Let it bang……#VARANASI ON APRIL 7th, 2027. pic.twitter.com/nRYtTdA8bd— Varanasi (@VaranasiMovie) January 30, 2026
ବାରଣାସୀରେ ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ
ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ମହାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବାରଣାସୀ'ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଅଭିନେତା ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଅନୁଗାମୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ "ଶିବୁଡୁ" ଚରିତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଅଭିନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟମ 3 ହିନ୍ଦୀ କରୁଛି । ମୁଁ ବାରଣାସୀ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜଣେ ମହାଶିବ ଭକ୍ତ ।"
Here’s the man you’ll meet in #Varanasi…— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 15, 2025
RUDHRA… pic.twitter.com/SOAUsqQ5bv
କାଷ୍ଟିଂ ନେଇ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଭାବରେ କାଷ୍ଟିଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏକ୍ସରେ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ କହିଛନ୍ତି,, "ଏହାକୁ ଆମେ ଭୁଲ କାଷ୍ଟିଂ କହୁ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରଣାସୀ ଭଳି ସିନେମାରେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ।" ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତେ ।
ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳା ଏବଂ ଅଭିନୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ପ୍ରକାଶ ରାଜ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଓକ୍କାଡୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ମହର୍ଷି ଏବଂ ସରିଲେରୁ ନୀକେଭଭାରୁ ଭଳି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ, ସେ "ମହା ଶିବ ଭକ୍ତ" ଭୂମିକାରେ ପାଦ ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କୌତୁହଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ।
Taking in every bit of the love and energy… Here’s our @VaranasiMovie to the world.— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 16, 2025
Thank you to my fans, media and everyone who came from far and showered the team with so much affection….♥️♥️♥️ See you all again very soon… 🤗🤗🤗 #Varanasi pic.twitter.com/OexVgyquEq
କହିରଖୁଛୁ କି, ବାରଣାସୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏସ. ଏସ. ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମହେଶ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୭ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଜାମୌଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଲେଖିଥିଲେ, "୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୭... #VARANASI ।" ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ପୌରାଣିକ ଆକ୍ସନ୍ ମହାକାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ମହେଶ ବାବୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ମନ୍ଦାକିନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କୁମ୍ଭ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମର ନାମ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।
ରାଜାମୌଲି ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଫିଲ୍ମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମହେଶଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଫଟୋସୁଟ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ମୋର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହୋଇଗଲା ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ସେହି ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ 60 ଦିନ ଧରି ସୁଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ