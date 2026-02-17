ETV Bharat / entertainment

ବାରଣାସୀରେ ନଜର ଆସିବେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ; ଚରିତ୍ର ନେଇ କଲେ ଖୁଲାସା, କାଷ୍ଟିଂ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ବିତର୍କ

ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏସଏସ ରାଜାମୌଲିଙ୍କ 'ବାରଣାସୀ'ରେ ଅଭିନୟ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ "ଶିବ ଭକ୍ତ" ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ ନେଇ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

PRAKASH RAJ ON VARANASI ROLE
PRAKASH RAJ ON VARANASI ROLE (Photo: Film Poster/ IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 12:42 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସ ଏସ ରାଜାମୌଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ମହେଶ ବାବୁ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ବାରଣାସୀ' ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମରେ ଆଉ ଜଣେ କାଷ୍ଟର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ସାଉଥ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବେ । ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ଓ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ବାରଣାସୀରେ ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ

ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ମହାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବାରଣାସୀ'ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଅଭିନେତା ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଅନୁଗାମୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ "ଶିବୁଡୁ" ଚରିତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଅଭିନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟମ 3 ହିନ୍ଦୀ କରୁଛି । ମୁଁ ବାରଣାସୀ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜଣେ ମହାଶିବ ଭକ୍ତ ।"

କାଷ୍ଟିଂ ନେଇ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଭାବରେ କାଷ୍ଟିଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏକ୍ସରେ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ କହିଛନ୍ତି,, "ଏହାକୁ ଆମେ ଭୁଲ କାଷ୍ଟିଂ କହୁ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରଣାସୀ ଭଳି ସିନେମାରେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ।" ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତେ ।

ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳା ଏବଂ ଅଭିନୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ପ୍ରକାଶ ରାଜ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଓକ୍କାଡୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ମହର୍ଷି ଏବଂ ସରିଲେରୁ ନୀକେଭଭାରୁ ଭଳି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ, ସେ "ମହା ଶିବ ଭକ୍ତ" ଭୂମିକାରେ ପାଦ ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କୌତୁହଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ବାରଣାସୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏସ. ଏସ. ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମହେଶ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୭ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଜାମୌଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଲେଖିଥିଲେ, "୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୭... #VARANASI ।" ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ପୌରାଣିକ ଆକ୍ସନ୍ ମହାକାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ମହେଶ ବାବୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ମନ୍ଦାକିନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କୁମ୍ଭ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମର ନାମ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

ରାଜାମୌଲି ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଫିଲ୍ମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମହେଶଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଫଟୋସୁଟ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ମୋର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହୋଇଗଲା ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ସେହି ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ 60 ଦିନ ଧରି ସୁଟ୍ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

