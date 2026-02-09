ଦୀପିକାଙ୍କ ପରେ 'ସ୍ପିରିଟ' ଛାଡିଲେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହ ହେଲା କି ମତଭେଦ ?
ପୁଣି ବଢିଲା 'ସ୍ପିରିଟ' ଚର୍ଚ୍ଚା । ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସାଉଥ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜ 'ସ୍ପିରିଟ' ଛାଡିଛନ୍ତି । ହେଲେ କାହିଁକି ? ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : February 9, 2026 at 12:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନିମଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ୱାଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ସ୍ପିରିଟ୍" ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖବରରେ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ 8 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଫ୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇ ଫିଲ୍ମରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ । ଏବେ ସାଉଥ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମରୁ ଓହରିଯିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରି ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବାରମ୍ବାର ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରୁ ଓହରିଯିବାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ସ୍ପିରିଟ୍"ର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏବଂ ୱାଙ୍ଗାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିନର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ସୁଟିଂକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା । ଅଭିନେତାଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନା ଦଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅଭିନେତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମରୁ ଓହରିଯିବା ହିଁ ଭଲ। ତଥାପି, ସନ୍ଦୀପ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖବର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣ ମଧ୍ୟ "ସ୍ପିରିଟ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ 8 ଘଣ୍ଟାର ସିଫ୍ଟ ଦାବି କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଣିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । "ସ୍ପିରିଟ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପିକାଙ୍କ ବଦଳରେ "ସ୍ପିରିଟ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ କାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । "ସ୍ପିରିଟ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରି ସନ୍ଦୀପଙ୍କ "ଆନିମଲ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । "ଆନିମଲ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରିପ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅବତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି । ଏବେ, ସେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
ସନ୍ଦୀପ ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ । ଭୂଷଣ କୁମାରଙ୍କ ଟି-ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଭଦ୍ରକାଳୀ ପିକଚର୍ସ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସ, ତ୍ରିପ୍ତୀ ସମେତ ପ୍ରକାଶ ରାଜ, କାଞ୍ଚନା ଏବଂ ବିବେକ ଓବୋରୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେଶରୀ ବୀରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିବେକ ଓବରୟ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, ନିର୍ମାତା 5 ଟି ଭାଷାରେ ଏକ ଅଡିଓ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ । ଟିଜରରେ ପ୍ରଭାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଥିବା ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । "ସ୍ପିରିଟ୍ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2027 ରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
