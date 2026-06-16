ଜଣେ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଆଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ପିତାମାତା ଭାବେ ଦୀପଭୀର କିପରି ? ଜେଜେବାପା ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଖୁଲାସା
ଦୁଆଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରଣବୀର, ଦୀପିକା ପିତାମାତା ଭାବରେ କିପରି ? ଜେଜେବାପା ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋନ୍ କଲେ ଖୁଲାସା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 3:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଆ ପାଦୁକୋନ ସିଂ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେବେ । ଭାଇ ହେବ କି ଭଉଣୀ ଆସିବ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଦୁଆ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପିକା ଓ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଆଲୋଚନାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଦୁଆ ପାଦୁକୋନ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରକାଶ 'ଦୁଆ'ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା
ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋନ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଦୁଆ ପାଦୁକୋନ ସିଂ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପିତାମାତା ଭାବରେ ଦୀପିକା, ରଣବୀରଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀରଙ୍କୁ "ହାଣ୍ଡ-ଅନ୍ ବାପାମାଆ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି । "ଅବଶ୍ୟ, ଦୀପିକା ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି । ତଥାପି, ରଣବୀର ଯେତେବେଳେ କାମରୁ ବିରତି ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଖାଲି ସମୟ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହା ସହ ଉଭୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।"
କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଜେଜେବାପା ହେବା ତାଙ୍କୁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ହଙ୍ଗାମା କାହିଁକି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପରେ, ସେ ସେହି ଭାବନା ଏବଂ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି । ପ୍ରକାଶ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଆ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଜ୍ଜଳା ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସ୍ୱାଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି - ଯାହା ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ପିଲାମାନେ ନିରନ୍ତର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ହରାଇଥାନ୍ତି । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ଅଟୋ-ରିକ୍ସାରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପାର୍କରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ।
ଦୁଆ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ୟାଡେଲ (ଏକ ପ୍ରକାରର ର୍ୟାକେଟ ଖେଳ) ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏକ ପ୍ୟାଡେଲ କୋର୍ଟ ଅଛି । ଆମେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ରହୁ, ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ସାମାଜିକ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି; ସେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସି ହସି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି । ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି । ଦୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।" ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋଣଙ୍କ କଥାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୁଆଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପରି ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଯାଉଛି ।
ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି । ଦୀପିକା ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଆ ପାଦୁକୋନ ସିଂ ଏକ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ଧରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଫଟୋରେ, ରଣବୀର ଓ ଦୀପିକା ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଦୀପିକା ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ କେବଳ 'ଇଭିଲ୍ ଆଏ' ଇମୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।
ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ୨୦୧୮ରେ ଇଟାଲୀରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ କୋଙ୍କଣୀ ଏବଂ ସିନ୍ଧୀ ଉଭୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଦୁଆଙ୍କ ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ । ଶେଷରେ, ୨୦୨୫ ଦୀପାବଳି ପାଖାପାଖି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପାପାରାଜିଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ଝଲକ ସେୟାର କରିଥିଲେ ।
ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀରଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ 'କିଙ୍ଗ୍' ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟତୀତ, ଦୀପିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 'ରାକା'ରେ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଆଟଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ସନ୍ ପିକଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 2027ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ରଣବୀରଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫରହାନ୍ ଅଖତରଙ୍କ ସହିତ 'ଡନ୍ 3' ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦୀୱାଲିରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ ଦୀପଭୀର, ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କ ଦେଖାଇଲେ ଚେହେରା
3 ମାସରେ ଦୀପଭୀରଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଆ; ଜେଜେମାଆ କଲେ ଏହି ମହତ୍ କାମ
ପୁଣିଥରେ ବାପା-ମା' ହେବେ ରଣଭୀର-ଦୀପିକା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସହିତ ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ