'ପ୍ରହାର' ବନାମ 'ନୟୀ ନବେଲି': 4ଦିନରେ ଏତିକି ଆୟ କଲା ରାଜକୁମାର ଓ ୟାମୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ 'ପ୍ରହାର' ତୁଳନାରେ 'ନୟୀ ନଭେଲି' ଆଗରେ ରହିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ 4ଦିନରେ କେତେ କଲାଣି ରୋଜଗାର ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 12:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ପ୍ରହାର' ଏବଂ 'ନୟୀ ନବେଲି' ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଟକ୍କର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅପରାଧିକ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପାରିବାରିକ କମେଡି ସହିତ ଅଲୌକିକ ରହସ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛି । ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ, ୟାମୀ ଗୌତମଙ୍କ ଅଭିନୀତ ନୟୀ ନବେଲି ପ୍ରହାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତରେ ୨.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରହାର ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ରୋଜଗାର କରିଛି । ରବିବାର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ଆୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୟୀ ନବେଲି ଦୌଡ଼ରେ ଏହାର ଲାଭ ବଜାୟ ରଖିଛି ।
'ପ୍ରହାର' ବନାମ 'ନୟୀ ନବେଲି' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ
'ନୟୀ ନବେଲି' ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଶନିବାର ଦିନ ଏହାର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ି ୪.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ଆୟ ୨.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ତଥାପି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା 'ପ୍ରହାର' ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ମୋଟ ନେଟ୍ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲା । ଭାରତରେ ୧୪.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଆୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୧୯.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଆୟ ସହ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଛି ।
'ପ୍ରହାର – ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ ଷ୍ଟୋରୀ' ଅକ୍ଟୋବର ୧୬, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୨.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଶନିବାର ଦିନ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ୩.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ରବିବାର ଦିନ ୩.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତେବେ, ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସଗୁଡ଼ିକର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାରତରେ ମୋଟ ନେଟ୍ ଆୟ ୧୧.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତରେ ମୋଟ ଆୟ (gross collection) ୧୩.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ବିଦେଶରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୨.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୧୫.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ଆୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ଭାରତରେ 'ନୟୀ ନବେଲି' ୧୪.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଆୟ ସହ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ, 'ପ୍ରହାର' ୧୧.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ୟାମି ଗୌତମଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅନ୍ୟଟି ତୁଳନାରେ ୩.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି ।
'ପ୍ରହାର' ଏବଂ 'ନୟୀ ନବେଲି' ବିଷୟରେ
ଅବିନାଶ ଅରୁଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ପ୍ରହାର – ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ ଷ୍ଟୋରୀ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଅବଧି ୨ ଘଣ୍ଟା ୨୧ ମିନିଟ୍ ଅଟେ । ଏହି ଜୀବନୀ-ଆଧାରିତ ନାଟକୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ୧୯୯୩ ବମ୍ବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ୨୦୦୮ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 'ନୟୀ ନବେଲି' ମେରଠ ସହରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋହିନୀ (ଯାହାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ୟାମି ଗୌତମ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି) ନାମକ ଜଣେ ନବବଧୂଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିବାରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦିଏ । ତାଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁଠି ଏକ 'ଡାହାଣୀ'ତ ନୁହଁନ୍ତି! ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପାରିବାରିକ ହାସ୍ୟରସ, ନାଟକୀୟତା, ପୌରାଣିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ରହସ୍ୟର ସମାହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବାଲାଜୀ ମୋହନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଟେ ।