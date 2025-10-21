ETV Bharat / entertainment

ପ୍ରଭାସ-ହନୁ: ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବେ ରେବେଲ ଷ୍ଟାର, ପ୍ୟାନ-ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମରୁ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍

23ରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ହେଲେ ଜନ୍ମଦିନର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରପ୍ରାଇଜ । PrabhasHanuଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ?

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 21, 2025 at 7:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ରଖିଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହନୁ ରାଘବପୁଡିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଗତକାଲି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୈଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦୀପାବଳିରେ ଏହାର ଧାରଣା ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଅଛି, "ଡିକ୍ରିପ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ।" ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନୂଆ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ବେଶ ଦମଦାର ରହିବ ।

'ସାଲାର' ଏବଂ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮AD' ପରି ପଛକୁ ପଛ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଭାସ, ହନୁ ରାଘବପୁଡିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଟି-ସିରିଜ୍ ର ଭୂଷଣ କୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୈଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଏକ ଲୁକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ।ଯାହାର ଚାରିପାଖେ ବନ୍ଧୁକ ସିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସହ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "पद्मव्यूह विजयी पार्थः (ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଥ ଯିଏ ପଦ୍ମବ୍ୟୁହକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ)।" ଏହା ମହାଭାରତର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ଯାହା କାହାଣୀର ମହାକାବ୍ୟିକ ସ୍ତରକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ।

ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର, ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜୟା ପ୍ରଦା ଏବଂ ଭାନୁ ଚନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଇମାନଭି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମହିଳା ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭାସ, ହନୁ ରାଘବପୁଡି ଏବଂ ମୈଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି । ଅକ୍ଟୋବର 22 ରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ଟିଜର ସହ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଟିମ୍ କ’ଣ ରଖିଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆସିଲା 'ଦ ରାଜା ସାବ' ଟ୍ରେଲର, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ

ଏହାର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ସୁଦୀପ ଚାଟାର୍ଜୀ (ISC) କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଶାଲ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ, ଅନିଲ ବିଳାସ ଜାଧବଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନ୍, ଏବଂ କୋଟାଗିରି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜକ ନବୀନ ଏର୍ନେନି ଏବଂ ୱାଇ. ରବି ଶଙ୍କର ମିଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ବ୍ୟାନର ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PRABHAS BIRTHDAY
HANU RAGHAVAPUDI
ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ
ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ
PRABHAS UPCOMING FILMS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.