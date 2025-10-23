ETV Bharat / entertainment

ପ୍ରଭାସ@46; ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ୍ 'ଫୌଜି' ଘୋଷଣା

46 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ପ୍ରଭାସ । ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ୍ 'ଫୌଜି' ସହ ଦେଲେ ଭେଟି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍ ।

PRABHAS HANU FILM TITLE FAUZI
PRABHAS HANU FILM TITLE FAUZI (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 23, 2025 at 11:46 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 23ରେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସ ୪୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଏହି ଅବସରରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ନାଁ 'ଫୌଜି' । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସୀତା ରାମମ୍ ଫେମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହନୁ ରାଘବପୁଡିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ମୈଥ୍ରି ମୁଭି ମେକର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ।

ଗତକାଲି ଏକ ପ୍ରି-ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଜୁଆଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପିରିୟଡ୍ ଡ୍ରାମାକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଫୌଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟରରେ ଏକ ବ୍ୟାନରର ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ହାଲକା ଲୁକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ରିଲିଜର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଛି । ଯାହା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।

'ଫୌଜି' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ଇମାନବୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର, ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜୟା ପ୍ରଦା ଏବଂ ଭାନୁ ଚନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୈଷୟିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ସୁଦୀପ ଚାଟାର୍ଜୀ, ସଂଗୀତଜ୍ଞ ବିଶାଲ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ କୋଟାଗିରି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 'ଫୌଜି' ୧୯୪୦ ଦଶକର ଭାରତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ୧୯୩୨ ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଶାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ପ୍ରଭାସଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପାଇପଲାଇନରକେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି । 'ଦ ରାଜା ସାବ', 'କଲ୍କି 2898AD 2' ଓ 'ସାଲାର 2' ରହିଛି । 'ଦ ରାଜା ସାବ'କୁ ମାରୁତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ମାଲବିକା ମୋହନନ ଏବଂ ରିଦ୍ଧି କୁମାର ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମଟ ଜାନୁଆରୀ 9, 2026 ରେ ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

