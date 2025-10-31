ଆଜି ରିଲିଜ 'ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍'; ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ କଲାଣି ରେକର୍ଡ, କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି
ଆଜି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଏସଏସ ରାଜମୌଲିଙ୍କ 'ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍'। ହେଲେ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରି-ସେଲ୍ସରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଫେରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହା ରିିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି ।ବାହୁବଳୀ: ଦ ବିଗିନିଂ (୨୦୧୫) ଏବଂ ବାହୁବଳୀ ୨: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍ (୨୦୧୭)ର ଏଡିଟ ଭର୍ସନ 'ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍' ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ଶୁକ୍ରବାରରେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ହେଲେ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ସହ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଧମାକା କରିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ବାହୁବଳୀ ଦ ଏପିକ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶ ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରି-ସେଲ୍ସ 'ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍'କୁ ତାମିଲ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ 'ଗିଲି' ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ 'ଖଲେଜା' ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ପୁଣି-ରିଲିଜ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବଳ ଭାରତରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରୁ ଆଉ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ପୁଣି ରିଲିଜ ପାଇଁ ସର୍ବବୃହତ ଓପନିଂ କରିଛି ।
ଏତିକି ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ
ପ୍ରଭାସ, ରାଣା ଦଗ୍ଗୁବତୀ, ଅନୁଷ୍କା ସେଟ୍ଟୀ, ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଏବଂ ସତ୍ୟରାଜଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ର ଏକ କଟ୍ ସଂସ୍କରଣକୁ ଏହାର ଥିଏଟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପୁନଃମାଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟ୍ରିମ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅଧିକ ନିମଜ୍ଜିତ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି । ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1150 ରୁ ଅଧିକ ଥିଏଟରରେ ପୁଣି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆମେରିକାରେ 400 ରୁ ଅଧିକ ଥିଏଟରରେ, ୟୁକେ ଏବଂ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 210, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଜିସିସି ଅଞ୍ଚଳରେ 150 ରୁ ଅଧିକ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 144 ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ଥିଏଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
ତେବେ ବାହୁବଳୀ: ଦ ଏପିକ୍ କେବଳ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରି-ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରେ ।
