ETV Bharat / entertainment

ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ CINTAAର ୮ ସଦସ୍ୟ; ଦୁଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ପଦ୍ମିନୀ କୋଲହାପୁରେ ଏବଂ ପୁନମ ଢିଲୋଙ୍କ ଯୋଗୁଁ CINTAAର 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଉପାସନା ସିଂ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

CINTAA CONTROVERSY
CINTAA CONTROVERSY (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସିନେ ଆଣ୍ଡ ଟିଭି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ (CINTAA) କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର 8 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସଂଘର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ, ଏହି ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଏବଂ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ANI ଅନୁଯାୟୀ, CINTAA ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଉପାସନା ସିଂ 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ହେମନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ, ମୁକେଶ ରିଷି, ସହିଲା ଚଢା, ହେତଲ ପରମାର, ପୁନିତ ଇସାର, ବିନ୍ଦୁ ଦାରା ସିଂ, ବିକାଶ ବର୍ମା ଏବଂ ଦୀପକ ପରାଶର । ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ, ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ନୀତିରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଚ୍ୟୁତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ CINTAA ସଭାପତି ପୁନମ ଢିଲୋ, ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମିନୀ କୋଲହାପୁରେ ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ କ୍ରମଶଃ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଉଛି ।

ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, "ସଭାପତି ପୁନମ ଢିଲୋଁ ବାରମ୍ବାର ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟପତ୍ରରୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ CINTAAର ସରକାରୀ ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ଜ୍ଞାନ, ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦନ ବିନା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ - ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ, ଅର୍ଦ୍ଧ-ନ୍ୟାୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ - ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱର ନୀତିକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ।"

ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଢିଲୋଁ ଏବଂ କୋଲହାପୁରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଓକିଲମାନଙ୍କ ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦନ ବିନା CINTAAର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ, CINTAA ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଉପାସନା ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଉପାସନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚିତ 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମିନୀ କୋଲହାପୁରେ ଏବଂ ପୁନମ ଢିଲୋଁ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଉପାସନା ସିଂ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ବନ୍ଧା ହେଲେ ବଲିଉଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶକିଲ ନୁରାନି

ଏଆର ରେହମାନଙ୍କ ପୁଅ ଅମୀନଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

CINTAA
CINTAA MEMBERS RESIGN
POONAM DHILLON
ପୁନମ ଢିଲୋଁ
CINTAA CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.