ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; 'ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ' ଭଜନ କଲେ ସେୟାର, 'ଜୀବନର ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ' କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ରେଖା
ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତି ରେଖାଙ୍କ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଗୀତ ସେୟାର କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 23, 2026 at 3:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରେ ନବରାତ୍ରୀରେ ଅବସର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି । ସବୁଠି ଭକ୍ତିର ମାହୋଲ ଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗରେ ଦେବୀ ମା'ଙ୍କ ଅପାର ଶକ୍ତିର ଆଧାରକୁ ନେଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଗୀତକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ନାଁରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତି ରେଖାଙ୍କ ଗୀତକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦିପ୍ତୀ । କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
'ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ' ଭଜନ ସେୟାର କଲେ ମୋଦି
ମୋଦି ଏକ୍ସରେ 'ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ' ଗୀତକୁ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଦେବୀ ମା'ଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି । ତେଣୁ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଓ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବା ଶକ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅପାର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।'' ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଦୀପ୍ତିରେଖଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ବେଶ ପରିଚିତ କରାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ଓଡ଼ିଆ ରାମ ଭଜନ କଲେ ସେୟାର, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ
'ଜୀବନର ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ । ସେ କହିଛନ୍ତି,''ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ଦିନେ ମୋ ଗୀତକୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବେ । ଆଜିର ଦିନଟି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ । ଏହି ଗୀତଟି ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ୪ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଟିମ୍ ମିଶି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ଗୀତଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହାକୁ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର