ETV Bharat / entertainment

'ପେଡ୍ଡି' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ହେବ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରାମା ପ୍ରିମିୟର୍

ମୈଥ୍ରି ମୁଭି ମେକର୍ସ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ପେଡ୍ଡି'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

peddi trailer release date
peddi trailer release date (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 12, 2026 at 11:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଗା ପାୱାରଷ୍ଟାର ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ପେଡ୍ଡି' ଏହି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଦେଶୀ, ଆକ୍ସନ-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିନେମା ପ୍ରେମୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୀତ "ଚିକିରି- ଚିକିରି" ଏବଂ "ରା ରା ରାଇ ରାଇ" ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚାର୍ଟବଷ୍ଟର ହୋଇସାରିଛି, ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏକ ବିରାଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦତ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, "ପେଡ୍ଡି" ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ସୋମବାର, ମେ 11 ତାରିଖରେ ମୈଥ୍ରି ମୁଭି ମେକର୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ "ପେଡ୍ଡି" ଟ୍ରେଲର ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି, ନିର୍ମାତାମାନେ "ପେଡ୍ଡି" ର ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ ରାମ ଚରଣଙ୍କୁ ଏକ ଦେଶୀ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସହିତ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଟ୍ରେଲର

ନିର୍ମାତାମାନେ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମେଗା ପାୱାରଷ୍ଟାର ରାମ ଚରଣଙ୍କ ପେଡ୍ଡିର ଟ୍ରେଲର 18 ମେ ରେ ଆସିବ ।" ପୋଷ୍ଟରଟି ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପେଡ୍ଡି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବ । ଟ୍ରେଲରଟି ୧୮ ମେ ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ । ପେଡ୍ଡି ୪ ଜୁନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ୩ ଜୁନରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବ ।"

ବୁଚି ​​ବାବୁ ସାନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟ ସତୀଶ କିଲାରୁଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ, ବୃଦ୍ଧି ସିନେମା ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଂଗୀତ ରହିଛି । ରାମ ଚରଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଜଗପତି ବାବୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏ.ଆର. ରହମାନ ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

'ପେଡ୍ଡି' ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୪ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ତେଲୁଗୁ ବ୍ୟତୀତ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବେ । ତଥାପି, ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଥିଏଟର ମୁକ୍ତିଲାଭର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖରେ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଓ 'ଟକ୍ସିକ'କୁ ଡରିଲା 'ପେଡ୍ଡି'! ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନୁହଁ ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ

'ପେଡ୍ଡି'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଦମଦାର ଲୁକ୍, ଲୋକପ୍ରିୟ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ସହ ନଜର ଆସିଲେ ତାରକା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PEDDI
RAM CHARAN
ପେଡ୍ଡି ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଡେଟ
ପେଡ୍ଡି
PEDDI TRAILER RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.