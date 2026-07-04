ETV Bharat / entertainment

ବଡ଼ ପରଦା ପରେ ଏବେ ଓଟିଟି ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ପେଦି', ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଟି ଦେଖିବେ ?

ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପେଦି' ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଜୁଲାଇ ୪ ଏହାର OTT ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଟି ଦେଖିବେ?

PEDDI ON OTT
PEDDI ON OTT (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 4, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏକ କ୍ରୀଡା ଆକ୍ସନ-ଡ୍ରାମା 'ପେଦି' ପାଇଁ ଆଜି, ୪ ଜୁନ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ OTT ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ବୁଚି ବାବୁ ସାନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରାମ ଚରଣ ବିଭିନ୍ନ ଆଥଲେଟିକ୍ ଅବତାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫିଲ୍ମଟି କେଉଁ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏବଂ କେବେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ ।

କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?

'ପେଦି' ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷାରେ OTT ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି: ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ । ଏହା ୯ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରମୁଖ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏହାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି, ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି: "ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସମାନ ରହିଥାଏ ।" ଏହି ଖବର ରାମ ଚରଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଖବର ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

'ପେଦି' ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ

'ପେଦି' ରେ ରାମ ଚରଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ, ବୋମନ ଇରାନୀ, ଜଗପତି ବାବୁ ଏବଂ ତାରକ ପୋନପ୍ପାଙ୍କ ସମେତ ଏକ ସହାୟକ କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସଂଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ.ଆର. ରେହମାନ । ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ରାମଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୁତି ହାସନ ଏକ ଆଇଟମ୍ ଗୀତରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲାୟଲମ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

'ପେଦି'ର କାହାଣୀ

'ପେଦି'ର କାହାଣୀ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ, ଯିଏ ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଅଧିକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ସାମାଜିକ ପରିଚୟରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପେଡ୍ଡି (ରାମ ଚରଣ) ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗାଁ ପାଇଁ ଏକ ବୈଧ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି । ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଚରିତ୍ର ଅଚିୟାମ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୌନ ଆଚରଣରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶେଷରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ବିବାଦୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ପେଡ୍ଡି' ବିବାଦ; ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ, କରୀନା କପୁର ସମେତ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି, ପରଦାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି

14 ଦିନରେ 'ପେଦି', ବିଶ୍ୱରେ 400 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PEDDI
RAM CHARAN
ପେଦି
ପେଦି ଓଟିଟି ରିଲିଜ
PEDDI ON OTT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.