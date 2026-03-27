ETV Bharat / entertainment

40 ବର୍ଷରେ ରାମ ଚରଣ; ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 'ପେଦ୍ଦି ପେହେଲୱାନ'ଙ୍କ ଝଲକ

40ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାମ ଚରଣ । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ପେଦ୍ଦି'ରୁ ପେଦ୍ଦି ପେହେଲୱାନଙ୍କ ଝଲକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 27, 2026 at 11:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମ ନବମୀର ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଏବଂ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି । ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ପେଦ୍ଦି'ରୁ ପେଦ୍ଦି ପେହେଲୱାନଙ୍କ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଆଜି ରାମ ଚରଣ ତାଙ୍କ 40ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖି ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏଥିସହ ଏହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

ଟିଜରରେ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅବତାରରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରାମ ଚରଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ଲୁକରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅପାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । 'ପେଦ୍ଦି' ଟିଜରଟି ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ କୁସ୍ତି (କୁସ୍ତି) ବିଷୟରେ କହିବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଏକ ଘାତକ ଖେଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ତା’ପରେ ସେ ଆଖାଡାରେ ତାଙ୍କର କୁସ୍ତି ଚାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଶରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଜଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି । ଟିଜରରେ ରାମ ଚରଣ ଏକ ଗଦା ଧରି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, "ମୋର ଗର୍ବ ମୋ ଖେଳରେ ।" ଏହା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ 'ପେଦ୍ଦି ପେହେଲୱାନ୍' ବୋଲି ଡବ୍ କରି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଶେଷ ହୁଏ ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ପେଦ୍ଦି' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଉପ୍ପେନା' ଫେମ୍ ବୁଚି ବାବୁ ସାନା ହେଉଛନ୍ତି RC16, ଯାହାର ନାମ ଏବେ 'ପେଡ୍ଡି', ଏହାର ଲେଖକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । 'ପେଦ୍ଦି' ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରାମ ଚରଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ସହିତ କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଜଗପତି ବାବୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୈଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ଏବଂ ସୁକୁମାର ରାଇଟିଂସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏ.ଆର. ରହମାନ । ପୂର୍ବରୁ 'ପେଡ୍ଡି' ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ଏବେ ଏପ୍ରିଲ 30, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲକୁ ଆସିବ ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.