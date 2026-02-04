'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଓ 'ଟକ୍ସିକ'କୁ ଡରିଲା 'ପେଡ୍ଡି'! ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନୁହଁ ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
'ପେଡ୍ଡି'ର ନିର୍ମାତା ଆଜି ଫିଲ୍ମର ନୂତନ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ରାମ ଚରଣ 'ପେଡ୍ଡି' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଆଜି (ଫେବୃଆରୀ 4)ରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସହ ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ 'ପେଡ୍ଡି'
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୁଚି ବାବୁ ସାନାଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆକ୍ସନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ "ପେଡ୍ଡି"ର ନିର୍ମାତା ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଏପ୍ରିଲ 30, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ, ରାମ ଚରଣ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ପେଡ୍ଡିର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ପେଡ୍ଡି ତୁମକୁ ଏପ୍ରିଲ 30, 2026 ରେ ଭେଟିବ ।"
ନିର୍ମାତା ବକ୍ସ ଅଫିସ ଟକ୍କର ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ କି ପେଡ୍ଡି ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ?
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି, ଏବଂ ଦୁଇଟି ବୃହତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି: ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ "ଧୁରନ୍ଧର 2" ଏବଂ ଅଭିନେତା ୟଶଙ୍କ "ଟକ୍ସିକ"। ଏହି ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ପୂର୍ବରୁ 'ପେଡ୍ଡି' ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ଏବେ ଏପ୍ରିଲ 30, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଟକ୍କରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ମାତାମାନେ ବିବାଦ ଏଡାଇବା ପାଇଁ 'ପେଡ୍ଡି' ରିଲିଜ ତାରିଖକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ।
ପେଡ୍ଡି ଟିମ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଶେଷ କରିଥିଲା
ପେଡ୍ଡି ୟୁନିଟ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ରଥନାଭେଲୁ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେଟ୍ ରୁ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ୟୁନିଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ସଫଳତା ସହ ଶେଷ କରିଛି ।
'ପେଡ୍ଡି' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
'ଉପ୍ପେନା' ଫେମ୍ ବୁଚି ବାବୁ ସାନା ହେଉଛନ୍ତି RC16, ଯାହାର ନାମ ଏବେ 'ପେଡ୍ଡି', ଏହାର ଲେଖକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । 'ପେଡ୍ଡି' ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରାମ ଚରଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ସହିତ କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଜଗପତି ବାବୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୈଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ଏବଂ ସୁକୁମାର ରାଇଟିଂସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏ.ଆର. ରହମାନ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ