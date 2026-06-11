'ପେଡ୍ଡି' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍: ସପ୍ତାହକରେ 200 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କଲାଣି ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ରାମ ଚରଣଙ୍କ 'ପେଡ୍ଡି' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200 ନିକଟତର ଆୟ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 9:53 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମ ଚରଣଙ୍କ 'ପେଡ୍ଡି' ଫିଲ୍ମ ଜୁନ 4 ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଓପନିଂ ସପ୍ତାହ ପରେ ଫିଲ୍ମଟି ଧୀର ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପରେ, ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି । ସପ୍ତାହର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପେଡ୍ଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବ ।
ପେଡ୍ଡି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଡ୍ଡି ସପ୍ତମ ଦିନରେ 7.55 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ସର୍ବଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଫିଲ୍ମଟି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ୯.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବା ପରେ ଆସିଛି । ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ପରେ ଫିଲ୍ମରେ ଆୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଏବେ ନିକଟରୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବ କି ନାହିଁ । ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସାତ ଦିନ ପରେ, ପେଡ୍ଡି ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 187.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଆୟ କରିଛି ।
ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍
ଦିନର କଲେକ୍ସନ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ ନେଟ୍)
- ପ୍ରିମିୟର୍ ୧୮.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ପ୍ରଥମ ଦିନ ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ୨୬.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ତୃତୀୟ ଦିନ ୨୮.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଚୌର୍ଥ ଦିନ ୩୧.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ପଞ୍ଚମ ଦିନ ୧୨.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଷଷ୍ଠ ଦିନ ୯.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ସପ୍ତମ ଦିନ ୭. ୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ମୋଟ ୧୮୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ପେଡ୍ଡି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍
ଏହାର ଦୃଢ଼ ଘରୋଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ, ପେଡ୍ଡି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଷଷ୍ଠ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୩୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି ।
ବିବାଦ ଏବେ ବି ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି
ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ, ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଆଚିୟାମ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପେଡ୍ଡି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମହିଳା ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଣକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୁଚି ବାବୁ ସାନା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍କରଣରୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପେଡ୍ଡି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୧୯୮୦ ଦଶକରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପେଡ୍ଡି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଯିଏ ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଗୋଡକୁ ବଳିଦାନ ଦିଏ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିବ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ଜଗପତି ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ସିନେମା, IVY ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ମିଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ଏବଂ ସୁକୁମାର ରାଇଟିଂସ୍ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ପେଡ୍ଡି' କ୍ରେଜ; ଭାରତରେ 150 କୋଟି ପାର୍, ବିଶ୍ୱରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
'ପେଡ୍ଡି' ବିବାଦ; ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ, କରୀନା କପୁର ସମେତ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି, ପରଦାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ