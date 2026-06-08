'ପେଡ୍ଡି' କ୍ରେଜ; ଭାରତରେ 150 କୋଟି ପାର୍, ବିଶ୍ୱରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
'ପେଡ୍ଡି' ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 4 ଦିନରେ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 150 କୋଟି ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 5:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପେଡ୍ଡି' ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଫସିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 'ପେଡ୍ଡି' ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦୃଢ଼ ଆୟ ଜାରି ରଖିଛି । ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ କଲେକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୫୦ କୋଟି ଆୟ କରିପାରିଛି ।
'ପେଡ୍ଡି' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସହିତ ଫିଲ୍ମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା; ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରିଭ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହା ୧୮.୫୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ୫୧ କୋଟିର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୬.୯୦ କୋଟି କରିଥିଲା । ଶନିବାର ୨୮.୮୫ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରେ ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାରକାରୀ ଦିନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 9,068ଟି ଶୋ’ରୁ ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ଆନୁମାନିକ 31.90 କୋଟି (ନେଟ୍) ରୋଜଗାର କରିଛି । ରବିବାରର ସଂଖ୍ୟା ଶନିବାରର ଆୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 157.15 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
'ପେଡ୍ଡି' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋମବାର, 8 ଜୁନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ପେଡ୍ଡି'ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ସଂଖ୍ୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 55.8 କୋଟି ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୋଟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରହ 292.5 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
'ପେଡ୍ଡି' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବୁଚି ବାବୁ ସନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ପେଡ୍ଡି' ହେଉଛି ରାମ ଚରଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୀତ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଜଗପତି ବାବୁ, ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶର୍ମା ଏବଂ ବୋମନ ଇରାନୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି 'ବୃଦ୍ଧି ସିନେମାସ୍' ବ୍ୟାନର ଅଧୀନରେ ଭେଙ୍କଟ ସତୀଶ କିଲାରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, ଇଶାନ ସକ୍ସେନା ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି 'ମିଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ' ଏବଂ 'ସୁକୁମାର ରାଇଟିଂସ୍' ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ। ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଏ.ଆର. ରହମାନ ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭେଲୁ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ନବୀନ ନୁଲି ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପେଡ୍ଡି ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏହି 2 ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ରାମ ଚରଣ
'ପେଡ୍ଡି' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ହେବ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରାମା ପ୍ରିମିୟର୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ