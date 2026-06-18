14 ଦିନରେ 'ପେଦି', ବିଶ୍ୱରେ 400 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ
୧୪ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଫିଲ୍ମ ପେଦି । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧବାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପେଦିକୁ ଭାରତରେ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 10:14 AM IST|
Updated : June 18, 2026 at 11:45 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମ ଚରଣଙ୍କ ପେଦି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ବୁଚି ବାବୁ ସନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ତଥାପି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଫିଲ୍ମର ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ ସ୍ଥିତି ପରେ ପେଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧବାର ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ପଡିଛି ।
ପେଦି ବ୍ୟବସାୟ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିଲ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଦି ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 2.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଫଳରେ 14 ଦିନରେ ମୋଟ 226.02 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ତଥାପି ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୨୬ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ରିଲିଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅନେକ ରିଲିଜ ତୁଳନାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛି ।
ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍
ଦିନ/ସପ୍ତାହ କଲେକ୍ସନ୍ (ଭାରତ ନେଟ୍)
- ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ୧୯୩.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ ୯ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର) ୫.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ ୧୦ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର) ୮.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ ୧୧ (ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର) ୯.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ ୧୨ (ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର) ୪.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ ୧୩ (ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର) ୩.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ ୧୪ (ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧବାର) ୨.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ମୋଟ ୨୨୬.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପେଦିର ଆୟ ୪୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ
୧୪ ଦିନରେ ପେଦି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଉଛି ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ଫିଲ୍ମଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୪୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ । Peddi ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।"
ବୁଚି ବାବୁ ସନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପେଦିରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ଶିବ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ଜଗପତି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ରାମ ଚରଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ବିସ୍ମୃତ, ନାମହୀନ ଗାଁ ଉପରେ ନିର୍ମିତ । ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିବା ସହ ଏମାନେ ଗୁରୁତର ନିର୍ଯାତିତ । ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପେଦି (ରାମ ଚରଣ) କ୍ରୀଡାରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ଦୀର୍ଘ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଆଲଫା' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍: ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକାଠି ଆଲିଆ-ଶରଭରୀ, ହ୍ରିତିକଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଚାଇଲା ଧମାଲ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ