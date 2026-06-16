'ପେଡ୍ଡି' କ୍ରେଜ; ଭାରତରେ 200 କୋଟି ପାର୍ କଲା ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
'ପେଡ୍ଡି' ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଭାରତରେ 200 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ଏବଂ ୧୨ ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ନିକଟତର ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 10:46 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପେଡ୍ଡି' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ରାମ ଚରଣଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଏବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ କଲେକ୍ସନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଫିଲ୍ମଟି ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ବୁଚି ବାବୁ ସାନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତେଲୁଗୁ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ସହ ଭାରତରେ 200 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ।
ପେଡ୍ଡି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଡ୍ଡି ସୋମବାର ଭାରତରେ 4.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ବୃଦ୍ଧିରୁ ଲାଭ ପାଇ ଫିଲ୍ମଟି ଦିନ ୧୧ରେ ୯.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଦୃଢ଼ ନେଟ୍ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ସଂଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । 12ତମ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୀରେ 0.60 କୋଟି, କାନାଡାରେ 0.07 କୋଟି, ତାମିଲରେ 0.03 କୋଟି ଓ ତେଲୁଗୁରେ 3.40 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ସର୍ବଶେଷ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଡ୍ଡି ଭାରତରେ 220.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଟ୍ ଆୟ କରିଛି ।
ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍
ଦିନ/ସପ୍ତାହ କଲେକ୍ସନ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ ନେଟ୍)
- ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ- 193.55 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ ୯ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର)- 5.15 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ ୧୦ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର) - 8.10 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ ୧୧ (ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର) - 9.20 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ ୧୨ (ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର)- 4.10 ଟଙ୍କା
ମୋଟ 220.10 କୋଟି ଟଙ୍କା
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି
ଫିଲ୍ମର ବିଦେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚାଲିଛି । ପେଡ୍ଡି ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୩୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି କୋଟି ଦୂରରେ ଅଛି । ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପେଡ୍ଡିର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ରହିଛି ।
ପେଡ୍ଡି ବିଷୟରେ
ବୁଚି ବାବୁ ସାନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ପେଡ୍ଡିରେ ରାମ ଚରଣ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ଶିବ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ଜଗପତି ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:'ପେଡ୍ଡି' ବିବାଦ; ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ, କରୀନା କପୁର ସମେତ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି, ପରଦାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ