ଭାଙ୍ଗିଲା 13ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ନା କୋନିଡେଲାଙ୍କ ଠୁ ଅଲଗା ହେଲେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ
ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଆନ୍ନା କୋନିଡେଲା ୧୩ ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ ଅଲଗା ହେବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 10:00 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତା ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆନ୍ନା କୋନିଡେଲା, ବିବାହର ୧୩ ବର୍ଷ ପରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି "ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସମ୍ମାନ" ସହ ନିଆଯାଇଛି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏକାଠି ବିତାଇବା ପରେ, ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଯଦିଓ ଆମର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ତଥାପି ଆମେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବୁ ଏବଂ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପିତାମାତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବୁ। ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସର୍ବଦା ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇ ରହିବ ।"
ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଦମ୍ପତି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୀବନର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ । ଏଥିସହ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦମ୍ପତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, "ଜୀବନର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଆମ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ।" ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଆନ୍ନା କୋନିଡେଲା ଉଭୟଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି । ତେବେ, ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ ପଛର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ବିଷୟରେ ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ହେବା ନେଇ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ ଏକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ପୱନଙ୍କ 3ୟ ବିବାହ ବି ତିଷ୍ଠିଲାନି
ଅଭିନେତା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଏବଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ 'ଅକ୍କଡ଼ା ଅମ୍ମାୟୀ ଇକ୍କଡ଼ା ଅବ୍ବାୟୀ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ମଡେଲ ରେଣୁ ଦେସାଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ପୱନ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ସେ ରେଣୁ ଦେସାଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି - ଅକିରା ନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟା । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ, ପୱନ ରୁଷିଆର ଅଧିବାସୀ ଆନ୍ନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି- ପୋଲେନା ଅଞ୍ଜନା ପୱନୋଭା ଏବଂ ମାର୍କ ଶଙ୍କର ପୱନୋଭିଚ୍ ।